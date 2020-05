In articol:

Sâmbătă dimineața Margherita de la Clejani a cauzat un accident rutier pe străzile Capitalei. Tânăra cântăreață a urcat la volanul mașinii sale și a lovit un alt autoturism care se afla parcat regulamentar. comportamentul dubios al fetei i-a făcut pe polițiști să o conducă la IML iar ea a fost testată pozitiv pentru substanțe interzise.

Atât Margherita cât și Ioniță de la Clejani, tatăl ei, neagă că fata ar fi fost sub influența substanțelor interzise, deși polițiștii au oferit un comunicat în dimineața zilei de sâmbătă, în care confirmau acest lucru.

Ioniță de la Clejani, despre scandalul în care este implicată Margherita

Ioniță de la Clejani spune că Margherita a insistat că nu a consumat cubstanțe interzise, ci că doar s-a simțit rău. El crede că fiica lui nu ar trebui târâtă în acest scandal și s-a făcut mult caz din nimic, când, de fapt, a fost vrba despre un banal accident. Tot el a declarat că Marga s-a simțit rău și că el va porni o investigație pe cont propriu pentru a afla ce s-a întâmplat mai exact.

„Vreau să lămurim asta. Eu respect presa, familia Clejani întotdeauna a respectat presa, respectam institutia dumneavoastra. Ca drept dovada, v-am primit la mine in curte.

Cu cine era Marga in masina cand s-a produs acest accident? Va spun doar atat, am inceput o ancheta, am inceput-o eu personal”, a spus Ioniță de la Clejani, dând de înțeles că fiica lui să nu fi fost singură în mașină. Ulterior s-a aflat că pasagerul din mașina cântăreței ar fi fost chiar iubitul ei.

„Eu stiu ca Marga nu consuma droguri, clar. Nu exista asa ceva si va spun in calitate de tata. Am inceput o ancheta pentru ca nu pot lasa lucrurile asa. Noi suntem o familie unita, suntem oameni care 25-30 de ani am lucrat ca sa fim in atentia dumneavoastră si va multumesc ca sunteti aici si imi permiteti sa imi expun punctul de vedere.

Cu cine a fost Marga in masina si daca Marga a consumat ceva este intrebarea cea mai inteligenta pe care am primit-o pana acum! Ca spun sincer, nu a consumat droguri. Multumesc lui Dumnezeu ca Marga e bine, nu s-a intamplat o nenorocire. Intr-un accident rutier pot fi victime, nu s-a intamplat, a lovit o masina, s-a stricat.

Ce s-a intamplat cu Margherita, s-a pornit o ancheta si vreau sa va spun ca lucrurile nu sunt asa cum s-au prezentat. Vine un domn politist și face vâlvă, nu este ok. Trebuie sa vedem ce s-a intamplat in spate. Si pe mine ma preseaza lucrul asta. Ancheta este pe rol. Veți auzi lucruri pe care nu le-ati auzit niciodata. Nu pot sa spun prea multe pentru ca ancheta este in curs”,a spus ioniță de la Clejani.

Tatăl Margheritei a negat că maimuța ar fi fost cu fiica lui în mașină.

„Nu vorbim despre maimuta, maimuta nu a fost in masina. S-a intamplat un accident si nu stiu ce s-a intamplat, cu s-a intamplat si daca e adevarat tot ce s-a scris in presa. Sunt tatal ei si tin la ea, trebuie sa am grija de ea”, a mai spus el.

Ioniță de la Clejani este afectat de tot ce se scrie în presă despre Margherita. El neagă în continuare cu vehemență că ea ar fi consumat substanțe interzise.

„E foarte usor sa arunci in noroi cu cineva, dar e adevarat? Daca a fost altceva? daca s-a intamplat altceva? A aceste intrebari urmeaza sa va raspund personal si oficial.

Ea mi-a spus clar „Nu am consumat niciodata niciun drog. Mi s-a facut rau”. La discutia despre droguri s-a ajuns din presa, nu stiu de unde, habar nu am cine a umflat asta. Ancheta asta a pornit si nu am voie sa vorbesc. Daca e ancheta, nu e publica, e cu caracter juridic si nu se vorbeste, dar lucrurile nu sunt asa cum se vorbeste, e altceva.

I-a fost susepdat permisul pentrut 30 de zile, masina e la service, ea nu s-a simtit bine deloc iar pentru mine sunt foarte multe semne de intrebare, cunoscând cine este Margherita. Margherita nu este ceea ce se vede la televizor, prezentarea asta urata din ultimele zile. Asteptati cateva zile si va spun”, a declarat Ioniță de la Clejani.

