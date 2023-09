Răsturnare de situație în cazul lui Matei, băiețelul de trei ani din Brăila, care a fost ucis în apropierea casei! Anchetatorii au aflat cine se afla, de fapt, la volanul mașinii

In articol:

Zilele trecute, Matei, un băiețel de doar trei anișori și-a pierdut viața în timp ce se juca în apropierea casei sale. Din primele informații, la volanul mașinii se afla o femeie care se afla sub influența substanțelor interzise, însă acum noi detalii au ieșit la iveală.

Noi informații despre ucigașul lui Matei

Se pare că un bărbat ar fi condus mașina în acea zi, iar el este responsabil de moartea băiețelului.

Cazul lui Matei a șocat o țară întreagă. În urmă cu câteva zile, băiețelul de doar trei anișori a fost spulberat de o mașină în timp ce se juca în apropierea casei sale. Din primele informații s-a aflat că la volanul mașinii se afla o femeie care consumase substanțe interzise și care îi avea alături și pe cei trei copii ai săi. Potrivit noilor detalii din anchetă se pare că femeia a fost testată la IML, iar rezultatele au arătat că nu a fost sub influența stupefiantelor. Un alt detaliu șocant descoperit de autorități este că, de fapt, la volanul mașinii se afla un bărbat de 40 de ani care a fost reținut pentru 24 de ore.

„Bărbatul în cauză a fost reţinut de poliţişti pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat la data de 7 septembrie a.c. Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila cu propunere legală, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, a transmis IPJ Brăila.

O vecină a văzut întreaga scenă a accidentului

Matei era pe o stradă din apropierea casei sale, alături de alți copii cu care se juca.

În momentul în care șoferul teribilist gonea pe străzi cu viteză, una dintre vecine era la poartă și a văzut întreaga scenă.

„A venit o maşină după colţ, cu mare viteză. De frică am fugit cum stăteam pe bordură acolo spre nepoţica mea să nu cumva să iasă, ţipam la ea şi în timpul ăla l-a călcat pe cel mic. Deodată s-a auzit poc şi când m-am uitat jos, era jos fără suflare, am ţipat, am zbierat, au ieşit toţi vecinii", a povestit o vecină, potrivit observatornews.ro.