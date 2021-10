Răsturnare de situație la "Bravo, ai stil! Celebrities". Otniela Sandu a luat trei steluțe din partea juraților, după ce săptămâna trecută a fost la un pas de eliminare: "Ești cu totul altceva!"

In articol:

A fost răsturnare de situație la "Bravo, ai stil! Celebrities", după ce Otniela Sandu le-a dat peste cap calificativele juraților și a luat 3 steluțe din partea lor. Vedeta a primit laude și din partea Andei Adam, cu care a îngropat securea războiului și se înțelege mai bine ca oricând.

Citeste si: Ținuta Otnielei, aspru criticată la "Bravo, ai stil! Celebrities". Blondina a cedat și a izbucnit în lacrimi: "Tu te uiți la toată lumea și doar pe tine nu te vezi"

Otniela Sandu, ținută de trei stele la "Bravo, ai stil!"

Dacă săptămâna trecută a fost la un pas de eliminare și a primit critici dure din partea juriului și a colegelor de emisiune, Otniela Sandu a ales să strălucească într-o nouă ediție "Bravo, ai stil!" și a schimbat complet abordarea stilistică.

Otniela Sandu [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Se pare că schimbarea i-a priit foarte bine frumoasei blondine, căci ținuta ei a fost lăudată de majoritatea concurentelor și mai ales de jurați, care i-au oferit tinerei trei steluțe, uimiți de alegerea pe care a făcut-o: "Doamne, unde să scriem? Energia cu care ai început seara este bună, așa cum este și ținuta pe care o porți. Aleluia! Ai ieșit dintr-o rochie. Este prima oară de când ai intrat în această competiție când te-ai gândit puțin să mai alternezi zona stilistică. Este foarte bună ținuta!", a fost reacția Ralucăi Bădulescu, surprinsă de cât de bine îi stă Otnielei cu hainele alese. "Pentru mine ești aceeași Otniela. O fata frumoasă. Doar ai schimbat stilul. Bravo! Enorm de mult îmi plac acești papuci, cărora Raluca le-ar face felul. Îmi place foarte mult geanta. Ești cu totul și cu totul altceva. Bravo!", a completat-o Tibi Clenci, vizibil încântat de ținuta vedetei.

Otniela Sandu [Sursa foto: Captură KANAL D]

Anda Adam [Sursa foto: Captură KANAL D]

Otniela și Anda Adam, împăcare surpriză

Pe lângă faptul că în ediția precedentă nu a fost prea inspirată în alegerea hainelor și a fost judecată aspru pentru cum s-a îmbrăcat, Otniela s-a mai confruntat și cu discuții aprinse, având un schimb dur de replici cu Anda Adam, care a și propus-o spre eliminare.

Citeste si: Ceartă aprinsă între Otniela și Ioana Filimon de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”! „M-au apucat toate spumele cand am auzit-o”

Acum, la o nouă defilare în platoul "Bravo, ai stil!", cele două concurente au declarat împăcarea mult așteptată și au mărturisit că nu au nimic de împărțit: "A nu se înțelege că eu cu Otniela avem ceva de reglat. Am discutat cu ea că nu avem nicio problemă una cu cealaltă. Am reglat asta în culise. Fiind ultima care propunea, toată tensiunea era pe umerii mei. Cel mai nasol e să pici ultimul la votat. Pentru că votul tău poate fi definitv. Adică tu ai zis, ăla iese. Având în vedere că erau două voturi pentru Viviana și doar unul pentru Otniela, mi s-a părut oarecum nedrept față de Viviana, care mi-e și amică și care mi s-a părut că a venit în gală mișto îmbrăcată față de alte concurente, să o propun pe ea, doar ca nu cumva să creadă cineva ca am de reglat ceva cu Otniela.", a spus Anda Adam, la "Bravo, ai stil! Celebrities".