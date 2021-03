Răsturnare de situație la Războinici! Albert și Andrei de la Survivor România, favoriții publicului! Nominalizări surpriză în tabăra albastră

In articol:

Nominalizări bombă la Survivor România 2021! Săptămâna aceasta, favoritul publicului în tabăra albastră este Albert. Războinicul a adunat cele mai multe voturi din partea publicului și are astfel, dreptul la o nominalizare.

" Concurentul care a acumulat cele mai multe puncte în echipa Războinicilor este Albert. Albert, tu ești favoritul publicului și în această săptămână.", a fost anunțul lui Daniel Pavel.

" Este o onoare, ma simt chiar mai bine ca săptămâna trecută. M-a făcut să mă simt și mai motivat și determinat. Vreau să le mulțumesc celor de acasă care m-au votat. Vă promit că nu vă dezamăgesc și sunt gata să merg și prin foc. Vă iubesc sincer", a declarat Albert de la Survivor.

Cel de-al doilea clasat la votul publicului din echipa Războinicilor este Andrei. Războinicul a făcut și el o nominalizare surprinzătoare!

" Pentru că în echipa Războinicilor nu mai există nominalizat. Albert, concurentul de pe primul loc, va face o nominalizare. La fel se întâmplă și cu concurentul de pe locul doi. Vă reamintesc, e vorba de câte doi concurenți din fiecare echipă, care intră în consiliul de eliminare. Al doilea clasat din echipa Războinicilor este Andrei", a precizat Daniel Pavel de la Războinici.

" Vreau să le mulțumesc oamenilor de acasa. Nu mă așteptam să ies pe locul doi, mă bucur. Sunt trist că trebuie să nominalizez pe cineva. Sper că am reușit să-mi fac familia mai mândră decât este.", a spus Andrei.

" Consider că această persoană pe care o voi nominaliza are ceva cu mine. Chestii din trecut peste care nu poate trece. Simt că nu mă vrea în acest grup și face mereu ceva ca eu să fiu propus spre eliminare. Nu simt neapărat că avem verigi slabe, dar simt că acea persoană este cea mai puțin potentă să aducă puncte. Acea persoană este Sorin.", a fost nominalizarea lui Albert.

"Este ceva previzibil. Eu nu am nimic cu el personal. El este singurul care nu se integrează.", a spus Sorin de la Survivor.

Andrei o nominalizează spre eliminare pe Romina. " Atunci când am intrat în concurs am spus că voi vota pe criterii sportive. În prezent nu am pe cine să votez, toți sunt buni. Am avut puțin timp să mă decid și sper din suflet să nu iasa. Motivul este că majoritatea punctelor aduse au fost aduse cu verigile slabe de la Faimoși. Acea persoană este Romina.", este nominalizarea lui Andrei.

Elena Marin, favorita publicului în tabăra Faimoșilor

În tabăra Faimoșilor, lucrurile stau altfel. Elena Marin a fost desemnată favorita publicului." Favoritul publicului din echipa Faimoșilor este Elena", a fost anunțul prezentatorului Daniel Pavel.

Faimoasa a făcut o nominalizare bombă, după certurile din ultima perioadă." Vă mulțumesc din tot sufletul. Asta este cea mai mare bucurie, înseamnă că publicul te vede așa cum ești și știe ce trăiești. Contează enorm pentru mine. Votez din punct de vedere social. În ultima perioadă am crezut că se vor stinge conflictele dintre noi. Din păcate, lucrurile nu au stat așa. Persoana pe care o nominalizez este Sebastian", a spus Elena de la Survivor.

Sebastian spune că nu-l deranjează nominalizarea primită de la Elena Marin, ba chiar îi mulțumește acesteia.

" Nu mă deranjează că am fost nominalizat. Nu am înjurat-o niciodată, conflictul cu mine știe de unde a pornit. Cel mai recent a fost săptămâna trecută, atunci când ea i-a spus Andreei că băieții au făcut-o vacă. Ea apoi a zis că nu se mai bagă, că poate i s-a părut. Atunci eu am făcut-o falsă, îmbârligătoare. Îî mulțumesc foarte mult că m-a votat.", a spus Sebastian.