Rasturnare extraordinara de situatie la “Survivor Romania”

Dupa o luna de cand se afla in jungla dominicana pentru a dovedi ca sunt adevarati supravietuitori, “Razboinicii” au pierdut consecutiv doua meciuri de eliminare, fiind nevoiti sa nominalizeze doi membrii importanti ai echipei.

Claudia Rostas si Remus Laurentiu Mihai sunt cei doi razboinici care au nevoie de votul telespectatorilor pentru a ramane in competitie. Ambele echipe vor juca, saptamanal, doua meciuri de eliminare, iar nominalizarile vor fi doar din partea echipei care a pierdut, jocul pentru imunitate individuala fiind anulat.

Claudia Rostas este prima razboinica propusa la eliminare in editia de sambata, dupa un meci de infarct in care ambele echipe au dat totul pe traseu pentru a castiga. “Razboinica” a declarat ca nu isi mai gaseste locul in echipa albastra. De-a lungul timpului, tanara clujeanca a avut numeroase conflicte cu colegii sai.

„Nu stiu daca as mai putea ajuta echipa la cum ma simt eu. Nu stiu daca as mai putea lupta cum am luptat inainte”, a declarat Claudia, inainte de “Start vot”.

Aseara “Faimosii” au venit la fel de motivati la joc, hotarati sa trimita acasa un “Razboinic”. Dupa un meci incheiat cu scorul de 10 la 5, in favoarea echipei rosii, in tabara albastra discutiile despre nominalizare au fost tensionate. Cel propus de catre echipa a fost Remus Laurentiu Mihai, ales adeseori de “Faimosi” pe traseu, ceea ce “Razboinicilor” le-a dat de gandit.

Veteranul de varsta al echipei albastre a declarat ca respecta votul colegilor sai, insa nu doreste sa paraseasca “Survivor Romania”.

"Eu am venit aici sa-mi duc aceasta lupta pana la capat. Am toate resursele necesare”, a spus Remus.

Tensiunile au continuat si in echipa rosie, intre Gratiela Duban si Elena Ionescu

Cele doua si-au aruncat vorbe grele, ceea ce demonstreaza ca problemele dintre cele doua concurente nu au fost surmontate, in ciuda a doua meciuri consecutive, cu miza dubla, eliminare si provizii, castigate.

Gratiela si-a castigat statutul de "bucatareasa" in tabara “Faimosilor” si a refuzat ajutorul oferit de Elena, situatie ce a dus la un conflict intre cele doua artiste.

"Gratiela ma refuza de la inceput, e o strategie de a avea un statut pe insula. Nimic de obiectat, gateste foarte bine, este o fata foarte frumoasa, foarte talentata, insa nu pot sa apreciez aceasta piesa teatru nereusita pe care o joaca. Mi-ar placea sa facem o echipa frumoasa, cu fete care sa gateasca, sa nu fie doar Gratiela cea care gateste de la inceputul acestei competitii. (..) Stim si noi sa gatim", a spus Elena Ionescu.

Replica Gratielei Duban nu a intarziat sa apara.

, a spus actrita, in Consiliu.

Nu pierdeti, in aceasta seara, de la ora 20:00, o noua etapa, plina de tensiune si rasturnari de situatie, a competitiei “Survivor Romania”, la Kanal D.