Răsturnare halucinantă de situație în cazul Anastasiei, fetița de 4 ani ucisă de șoferița fără permis. Ce se întâmplă acum cu femeia e revoltător

În prima zi a lunii iunie, o fetiță de numai patru ani din comuna Scobinți, județul Iași, a sfârșit în urma unui tragic accident rutier.

Atunci, o șoferiță care nu deținea carnet de conducere a lovit-o puternic pe copila care nu a mai avut nicio șansă la viață.

Șoferița ucigașă a scăpat de dosarul de ucidere din culpă

În urma tragediei, pe numele femeii în vârstă de 28 de ani oamenii legii ieșeni au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis auto.

Acum, însă, pentru că în acest caz cercetările au continuat, situația în ceea ce o privește pe soferița vinovată de moartea Anastasiei a luat o altă întorsătură.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a decis clasarea faptei de ucidere din culpă, pentru care, inițial, femeii i se făcuse dosar penal.

Astfel că acum, șoferita vinovată este cercetată doar pentru conducerea unui autoturism fără permis auto, fiind în arest la domiciliu.

Motivația judecătorilor fiind aceea că tânăra de la volan nu avea posibilitatea evitării producerii accidentului mortal nici dacă deținea permis auto.

„Inculpata nu a încălcat alte dispoziţii legale, în afară de a conduce autoturismul fără permis, şi nu a avut posibilitatea evitării producerii accidentului. În consecinţă, producerea evenimentului rutier nu poate fi imputată acesteia, deoarece între conducerea autoturismului fără a deţine permis de conducere şi moartea victimei nu există legătură de cauzalitate. Şi în situaţia în care inculpata ar fi deţinut permis de conducere, având în vedere împrejurările săvârşirii faptei era în imposibilitate de a evita accidentul rutier ”, se arată în comunicatul transmis de către Parchet.

Răsturnare halucinantă de situație în cazul Anastasiei, fetița de 4 ani ucisă de șoferița fără permis [Sursa foto: Adrian Cuculis]

Pe lângă această măsură, de a exclude dosarul de ucidere din culpă de pe numele inculpatei, Adrian Cuculis semnalează și faptul că există suspiciuni serioase de corupție în cazul morții Anastasiei.

”Cazul morții fetiței de 4 ani din Hârlău, ucisă de o șoferiță fără carnet (spunea că are cursuri în Suedia), a luat o turnură halucinantă. După ce am contestat raportul de expertiză care e plin de erori și cu suspiciuni serioase de corupție în cadrul poliției Hârlău, parchetul CLASEAZĂ fapta de ucidere din culpă și o trimite pe șoferiță în judecată doar pentru conducere fără permis. Spun corupție fiindcă șoferița conducea, deși sub control judiciar, prin oraș, sub văzul poliției”, notează avocatul Adrian Cuculis.