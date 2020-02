Război între Jador de la Puterea dragostei și Tzanca Uraganul?

Puterea dragostei și Tzanca Uraganul? " />

Jador de la Puterea Dragostei s-a făcut remarcat după ce a intrat în emisiune de la Kanal D. De atunci, manelistul are mereu concerte în România și în afara țării și se bucură de un succes nesperat. Recent, în mediul online au apărut imagini cu el în timp ce interpreta celebra piesă a lui Tzanca Uraganul, „Se mișcă pe beat”.

Videoul a devenit viral și cu siguranță va fi văzut și de cel căruia îi aparține, de fapt, piesa. Rămâne de văzut dacă el va fi deranjat de faptul că Jador de la Puterea Dragostei face show pe scenă cântându-i piesele.

Jador o acuză pe Ella de la Puterea Dragostei că de la ea s-a aflat de melodia plagiată

Melodia „Mânzo” a manelistului a fost scoasă de pe YouTube, după ce a ieșit la iveală faptul că era de fapt plagiată și că linia melodia aparținea unui celebru artist din Turcia. Concurentul de la Puterea Dragostei spune că bruneta a fost cea care i-a spus lui Reynmen că i-a fost copiată melodia.

„Băi, oameni buni, eu nu am nimic cu nimeni, dar când cineva dă în munca mea. Nu contează, cover sau nu, i-am luat linia băiatului ăluia, nu i-am luat-o, n-ai voie să dai în munca mea. E munca mea și, în spatele meu, munca alto oameni. De acolo muncim să ne luăm o bucățică de pâine să ne hrănim și noi și poate din bucățica aia de pâine rup un colț și dau și unuia. Nu se face așa ceva, nu în pâinea mea! Când cineva dă în pâinea mea, ies la suprafață și nu mai am cum să fiu băiat bun! Că nu mai pot!

Acum părerile sunt împărțite, dar Reynmen nu avea cum să audă de mine. Reynmen nu poate să audă de mine pentru că, față de el sunt un nimeni. Recunosc și o spun cu toată modestia, nu aude Ariana Grande de Jador, niciodată. Băiatul ăla are două sute și ceva de... două sute și ceva de mii de milioane de vizualizări. Dar sunt fete care vorbesc cu el și sunt înștiițate sau chestii, mă înțelegeți?”, a spus Jador, vizibil supărat.

„Dar nu pot să vorbesc că mi-am pus acid în buze (n.r. - o imită pe Ella). Eu sunt convins că nu i-o fi zis ea lui „închide-i piesa”, probabil nu-mi dorește răul, cred. Dar i-a spus „Uite, cineva a făcut cover după tine, Reynmen”. Bă, băiatul ăla arată bine, e bines. I-a zis numele din buletin, nu mai știu cum i-a zis”, a adăugat Jador.

Artistul nu s-a mulțumit cu atât și a decis și să-i strice reputația Ellei. A publicat un video în care ea apare alături de Iancu și a spus că în urmă cu două zile se văzuse cu ea. „Cum să nu vrei să fii cu o femeie care te are în gând și când nu ești lângă ea... Mai ales că înainte cu câteva zile ne-am văzut”, a scris manelistul.

Te-ai văzut cu mine cu câteva zile înainte, în emisiune plângeai după mine, cum facem? Plângeai după mine și în spate stai numai cu Iancu și te-ai sărutat cu el. Păi cum să te vreau eu?! Niciodată! Eu am familie de hrănit, am mamă, am tată, am frățiori, am verișori care apelează la ajutorul meu, am unchi care apelează la ajutorul meu. Nu trebuie să dăm în munca altora. Am copiat, recunosc, dar tu nu trebuia să-i zici„, a conchis Jador de la Puterea Dragostei.