Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România și elimină un Faimos din competiție. „O să rămân cu amintiri frumoase!”

Războinicii leagă trei victorii în această săptămână la Survivor România. După ce au câștigat ambele imunități, unul dintre Faimoși va părăsi competiția duminica seara.

Războinicii elimină un Faimos de la Survivor România

Maria Chițu, Marius Crăciun, Andrei Dascălu și Albert Oprea au câștigat cel de-al doilea meci pentru imunitate cu scorul de 10-6. Odată cu această victorie, Războinicii au și-au adjudecat proviziile puse în joc, ce constau în câte patru kilograme de orez, făină și cartofi, dar și jumătate de litru de ulei. Echipa pierzătoare va primi doar jumătate din cantitate.

Echipa Războinicilor

Deși au câștigat, tensiunile din echipa Războinicilor ating cote înalte. Maria Chițu este acuzată că a pierdut două puncte în favoarea Elenei Marin. Pe de altă parte, Războinica le reproșează coechipierilor că sunt falși.

Marius Crăciun: Mă bucur că am adus punctul final. La început mi-a fost mai greu la final. Gestul Mariei a stricat vibe-ul, nu a fost fair, s-a supărat pentru că ne-am spus parerea de Elena.

La final de joc am vrut să dau mâna cu ea și m-a lăsat cu mâna întinsă. Noi am încercat să luăm toate punctele. M-am bucurat că am câștigat a doua imunitate, a fost cel mai important joc. A fost un meci strâns, iar apoi ne-am detașat ușor.

Maria Chițu: Una dintre bucurile mele aici sunt traseele, nu am lăsat niciun punct Elenei. Ei au văzut astăzi într-un final că nu am lăsat pe nimeni să câștige. Mi-am pierdut echilibrul și Zanni și Marius au căzut în apă în același loc. De azi înainte o să lupt pentru echipa mea, dar nu voi mai da mâna cu băieții.

Nu am simțit să o fac. A fost o ceartă în camp, s-a umplut paharul am văzut aici compromisuri, falsitate și nu reușesc să mai simt în sufletul meu să am vreo interacțiune cu echipa mea.

Maria Chițu

Albert Oprea: Eram cu colegii motivați și am vrut să câștigăm jocurile de imunitate. Și când am văzut-o pe Maria că nu dă cu noi am întrebat-o de ce face ea. Ne-a spus că nu simte să se prefacă. Noi nu i-am greșit cu nimic, după ce ne-a jignit, ne-a făcut găini și s-a dus să plângă, acum ne acuză că suntem falși. Noi nu suntem răi. Mi se pare o lipsă totală de respect.

Faimoșii pierd a doua imunitate a săptămânii

Elena Marin, Sebastian Chitoșcă și Zanni au parte de un consiliu tensionat, pentru că vor face alte nominalizări pentru eliminare. După ce au pierdut primul meci de imunitate, fostul fotbalist de la Steaua București a intrat în cursa pentru votul publicului.

Sebastian Chitoșcă: Despre consiliul de eliminare sunt convins că am șanse să plec din această competiție. Nu am ieșit niciodată favorit, nu am convingerea că publicul mă va vota, dar le mulțumesc. Sper să vadă educația mea sportivă și am încercat să dau un exemplu pozitiv. Mai sunt și părțile de conflicte, dar un om care le strânge în suflet se îmbolnăvește și se duce acasă cu sechele. Eu de aici o să rămân cu amintiri frumoase dacă o să plec, dar în același timp o să-mi amintesc și de un exemplu negativ, Elena Marin, care vrea să câștige concursul cu falsitate.

Zanni și Sebastian Chitoșcă

Zanni: Sunt foarte dezamăgit de faptul că știu ce pot să fac. Sunt bun pe finaluri și sunt atașat de partea sportivă și de-asta mă bucur că am rămas aici. Sunt dezamăgit de mine și pur și simplu nu-mi ieșea la final. Am impresia că trăim într-o bulă otrăvitoare. Eu mă simt scârbit când vorbesc despre lucrurile astea. Cred că Sebi are cele mai mici șanse să rămână. Aș vrea la individuale să nu fiu cu Elena sau Maria și să le mai las câte un punct.