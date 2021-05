Războinicii câștigă jocul de imunitate la Survivor, 14 mai. Scorul este rușinos pentru faimoși. Albert: "Îmi place să fiu spectator la consiliu"

In articol:

Războinicii i-au învins pe faimoși și au câștigat atât imunitatea, cât și recompensa pusă în joc. Echipa învingătoare a câștigat 4 kg de cartofi, 4 kg de făină, 4 kg de orez și jumătate de litru de ulei.

Războinicii i-au învins pe faimoși cu scorul de 10-2

Faimoșii au pierdut, dar s-au ales și ei cu jumătate din cantitățile primite de războinici.

Faimoșii, nevoiți să facă o nominalizare

Concurenții au avut de parcurs un traseu exclusiv la sol. Ei au avut de sărit în nisip, apoi au trecut peste o punte, au urmat două bazine, cu un obstacol între ele, au trecut printr-o plasă și alte obstacole până să ajungă la final. Pentru a încasa punctul, concurentul a trebuit să nimerească patru bile așezate fiecare în vârful a câte un turnuleț format din cuburi. La jos au intrat patru băieți și două fete din fiecare echipă, mai puțin Sorin care nu a primit acordul medicului să intre pe traseu.

"Am început bine, eu am deschis scorul. M-am simțit bine, energic, de la carnea de ieri. Am fost toți acolo unul pentru altul. Scorul spune multe. Suntem din ce în ce mai bine, ne revenim. Îmi place mult să fiu spectator la consiliu, ne-a venit rândul să ne uităm și să ascultăm. Nu ne dorim să plece nimeni de la noi.", a spus Albert după terminarea jocului.

Războinicii câștigă jocul de imunitate la Survivor, 14 mai

Războinicii spun că recompensa de la jocul trecut, carne la grătar, le-a dat forță și energia să câștige jocul de imunitate.

"Se pare că ni s-a potrivit acest traseu, toți am aduc minim un punct.

Ne-am spălat rușinea de data trecută. Ne-a ajutat mult câștigul de ieri, multă proteină. Ne simțim cu toții foarte bine.", a spus Marius.

"Sunt foarte fericită. Ce s-a întâmplat și ieri și azi, mi se pare ireal. Sper să o ținem tot așa.", a completat Adelina.

Faimoșii, nevoiți să propună un băiat la eliminare

Faimoșii au foost învinși de războinici cu scorul rușinos de 10-2

Faimoșii au pierdut cu scorul rușinos de 10-2, motiv pentru care vor fi nevoiți să propună un concurent spre eliminare. Cum în echipă au mai rămas doar două fete, ei nu au voie să o voteze pe niciuna dintre ele, astfel este pentru prima dată când vor nominaliza un băiat. Înfrângerea a adus și mai multă tristețe în echipă, asta după ce în timpul jocului a existat și un scandal. Supărați și nemulțumiți de modul în care s-a făcut strategia, faimoșii și-au aruncat cuvinte grele. Ștefan a sărit chiar să-l împingă pe Zanni, moment în care Sebastian a sărit în apărare și i-a băgat mâna în gât lui Ștefan.