Războinicii de la Survivor România au pierdut jocul de imunitate! Primele reacții: „Pierd cu zâmbetul pe buze!”

Deși, la un moment dat, scorul era de 7 la 0 în favoarea Faimoșilor, Războinicii au făcut eforturi uriașe pentru a câștiga jocul de imunitate și au reușit să aducă și ei puncte echipei. Meciul pentru imunitate de la Survivor România s-a terminat cu scorul de 10 la 4 în favoarea vedetelor din Republica Dominicană.

Punctul decisiv a fost adus de Zanni.

După ce au votat-o pe Andreea spre eliminare, Războinicii vor fi acum nevoiți să voteze spre eliminare un coechipier.

Războinicii, primele reacții după ce au pierdut jocul de imunitate la Survivor

Marilena: Țin să menționz că pierd cu zâmbetul pe buze, sunt f mandra de echipa mea. Fiecaer a demonstrat ca merge pana la capat. Atunci cand am dschis jocul am simtit o adrenalina maxima. Pierdem cu zambetul pe buze, vreau sa imi felicit echipa. desi ieri am avtut o discutie, nu ne-a demorlizat si am fost foarte uniti azi.

Alin: S-ar putea ca afirmatia pe care o fac sa ii surprinda pe unii. E al doilea joc de imunitate pierdut si e asumat. Consiliul mi se pare cel mai linistitor loc. Pe orice traseu te poti accidenta, chiar si la jocurile distractive, te doare inima cand pierzi joc de recompensa. Dar la consiliu, eu doar propun. Presiunea nu e pe umerii mei, e pe umerii publicului. Cel care pleacă acasă va ajunge acasa, la cei dragi, la mancaruri bune. Cine ramane in concurs e mai puternic, pentru ca inseaman ca publicul il apreciaza pentru tot ceea ce este. Consiliul e cel mai bun si linistitor loc in care te poti afla. Referitor la traseu, daca ieri am avut tensiuni ca unii nu au dat tot, azi vreau sa imi felicit echipa, pentru ca au muncit pana la ultima picatura de transpiratie.