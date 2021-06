Războinicii, în al nouălea cer când au văzut-o pe Theo Rose la Survivor România. „Lasă-mă un pic, sunt șocat!”

Albert Oprea de la Războinici 22:22, iun 10, 2021 Autor: Loredana Dobre

Fericire supremă pentru Războinicii de la Survivor România, după ce au câștigat meciul de recompensă din această săptămână. După luni de zile în care nu au luat contact cu tehnologia, albaștrii au oportunitatea de a se bucura de mâncare bună și filme în Dominicană.

Războinicii, în culmea fericirii pentru recompensa câștigată la Survivor România

Albert Oprea, Maria Chițu, Andrei Dascălu și Marius Crăciun au rămas impresionați când au văzut locul special amenajat pentru seara lor de divertisment.

Marius Crăciun: Lasă-mă un pic sunt șocat!

Maria Chițu: Când am ajuns aici, totul era împodobit. Era romantic și frumos. Mi s-a parut o atmosferă splendidă. Ne-am asezat pe canapea, pur și simplu a fost exact ce ne doream. Am văzut un clip cu Alexandru Ungureanu și le-am spus că asta vreau să vedem și băieții au fost de acord.

Maria Chițu

Războinicii s-au bucurat să o vadă pe Theo Rose într-un interviu realizat de câștigătoarea „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Albert Oprea: Uite-o pe Theo Rose!

Marius Crăciun: Ea e Theo Rose, da? Îmi place!

Theo Rose, la interviul cu Alexandra Ungureanu

Războinicii au câștigat recompensa la Survivor România

Războinicii au început săptămâna în competiția Survivor România cu o victorie spectaculoasă în meciul pentru recompensă. Albaștrii au reușit să se impună în fața Faimoșilor cu scorul de 10-6 și să-și adjudece premiul pus în joc.

Maria Chițu: Fiecare și-a dat seama de final destul de bine. A fost o chestie de ghinion și de noroc. La un moment dat mi-a sărit mingea din coș. Noi ne-am prins de final mai bine decât Faimoșii. Abia aștept să mă bucur de această seară.

Marius Crăciun

Marius Crăciun: Am comunicat foarte mult. Am rămas în patru si e mai ușor să comunici. E ușor să trecem peste, suntem oameni. Dacă vrem să câștigăm trebuie să fim o echipă în continuare. Ne-am prin mai târziu de final, ar nu ne-am gândit o secundă că ei vor câștiga. Am spus că ne prindem de final ulterior. Traseul foarte spectaculos, abia aștept să ne bucurăm de seara de film și să ne distrăm. Să fie un nou început pentru cei patru.