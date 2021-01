Războinicii, marii câștigători în cel de-al doilea episod din Survivor România 2021! Care a fost scorul

Faimoși vs Războinici! Marii câștigători ai acestei seri au câștigat un kit de unelte.

Al doilea episod din Survivor România 2021 a ajuns în fața telespectatorilor un traseu foarte complicat, care i-a pus la încercare pe concurenți. Faimoșii și Războinicii au dat tot ce au avut mai bun pe traseu pentru a câștiga recompensa mult dorită. Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, sezonul 2, a anunțat că miza din această seară este un kit de unelte. Acest kit îi va fi de folos echipei câștigătoare pentru a renova locul pe care îl vor numi casă pentru următoarele luni.

Dumincă seara, 10 ianuarie, Războinicii au câștigat cu un scor de 10-5. Este a doua oară consecutiv când echipa Războinicilor iese îngingătoare. În echipa Faimoșilor , singurii care au adus puncte au fost: Culiță-1, Elena Marin-2, Simona Hapciuc-1, Jador-1.

Echipa Faimoșilor, Survivor România 2021

Jador a venit la Survivor România pentru a o uita pe fosta lui iubită! Dezvăluirile artistului: „O iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine”

Jador este unul dintre cei mai cunoscut artiști români. El a dezvăluit, în cel de-al doilea episod Survivor România, motivul principal pentru care a acceptat să vină în Republica Dominicană . Cântărețul s-a deschis în fața telespectatorilor și a mărturisit că vrea să treacă peste fosta relație, iar experiența de la Survivor România îl poate ajuta să facă acest lucru. (Citeste si:Survivor România program de difuzare! La ce ore poate fi urmărit, de miercuri până duminică, show-ul de pe Kanal D)

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă... Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gandeste la mine si la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”,a dezvăluit Jador, în al doilea episod de la Survivor România.