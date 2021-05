Războinicul Sorin Pușcașu și-a cerut iubita în căsătorie în aeroport: “Vrei sa fii mama copiilor mei?”. Inelul l-a adus tocmai de pe plaja de la Survivor

In articol:

Sorin, războinicul de la Survivor, a ajuns pe tărâm românesc după ce a dus o luptă crâncenă în competiția fenomen de la Kanal D. A plecat pentru o experiență nouă direct în Republica Dominicană, departe de familie, dar și de iubita lui, Laura. Sâmbătă, Sorin a ajuns în România, după ce a fost eliminat din motive medicale de la emisiunea care i-a schimbat viața.

Citeste si: Roxana Ghiță l-a făcut pe Jador să roșească!„M-am gândit la alte chestii” Artistul a făcut un gest surprinzător în fața ei

Direct de pe aeroport, Sorin Pușcașu ne-a făcut dezvăluiri despre ce a însemnat Survivor pentru el. ” Am simțit foarte multă susținere atunci cand am iesit favorit, atunci cand am fost spre eliminare și nu am iesit. Nu m-am gandit la nimic altceva decat la cei de acasa ca stiu ca ma sustin. Am plecat cu gandul de a ma bucura de experienta, nu de a castiga. Nu am fost dezamagit de nimic. Am vazut parerea oamenilor de acasa si nu ma afecteaza absolut deloc. Sunt un om puternic. Daca eram asa cum ma considera unii dintre oamenii de acasa, nu mai aveam atatia oameni minunati care sa ma sustina si sa fie langa mine, aici, acum. Eu asa consider, ca si-au facut o parere gresita despre mine. Eu voi fi acelasi, nu ma voi schimba.

Este foarte greu sa stai trei saptamani pe margine, m-am rugat de doctor la fiecare intrare a colegilor mei. Am asteptat mult dupa rezultatele RMN-ului si cand au venit atunci mi-au dat vestea proasta. As fi dat orice pentru echipa aia si am dat orice. Da, chiar am dat totul pe traseu. Eu am venit cu ceva probleme, am cautat putin sa ma feresc ca sa nu ajung in situatia de acum. Dar eu am dat tot ce aveam mai bun”, ne-a mărturisit Sorin Pușcașu, direct de pe aeroport.

Sorin Pușcașu și-a cerut iubita în căsătorie

Surpriză de proporții pentru Laura, iubita lui Sorin! Fostul războinic și-a făcut curaj și a cerut-o în căsătorie pe iubirea vieții lui.

Laura este tânăra cu care Sorin vrea să-și formeze o familie, femeia care l-a așteptat atâta timp să se întoarcă de la Survivor România și cea care a stat cu sufletul la gură după fiecare traseu jucat de ”războinic”.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Sorin si iubita lui[Sursa foto: Captură Video]

Citeste si: Jador și Roxana Ghiță, despre ce s-a întâmplat între ei înainte să înceapă Survivor România: „La hotel, te-am luat după gât și...”

Se pare că și Sorin i-a dus dorul cât timp a stat la Survivor, căci s-a întors cu un inel. Nu unul cu diamante, ci unul special, făcut chiar de el. ”Războinicul” i-a propus iubitei să fie mama copiiilor lui, dăruindu-i un inel făcut dintr-o scoică.

”Vreau să te întreb dacă vrei să fii mama copiilor mei?”, a întrebat-o Sorin pe Laura. Momentul a fost foarte emoționant pentru amândoi. Laura a spus cel mai frumos DA din viața ei. Cei doi amorezi s-au strâns tare în brațe și s-au sărutat pătimaș.

Sorin si iubita lui[Sursa foto: Captură Video]

Sorin si iubita lui[Sursa foto: Captură Video]

Sorin si iubita lui[Sursa foto: Captură Video]