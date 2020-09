Razvan Botezatu a facut praf cada de 4000 de euro in care a pozat

In articol:

Răzvan Botezatu și Claudia Stoica au decis ca primul episod al show-ului să fie filmat la Timișoara, așa că, acolo, s-au și apucat de treabă, fără să ia în considerare neîndemânarea și gafele pe care, adeseori, de face fostul prezentator TV.

Iar când spunem că Răzvan Botezatu a făcut haos, ne referim la sensul exact al cuvântului. Cu o largă experiență de a ”distruge” – Răzvan Botezatu fiind, la un moemnt dat, spaima colegilor de pe platou pentru ”talentul” său de a scăpa orice din mână, fie că era vorba de invitați pe care îi lua la dans și îi lăsa aproape leșinați după ce îi dădea cu capul de podeaua platoului, fie că era vorba de diverse ustensile din decor – fostul prezentator TV a decis că este momentul să facă, alături de Claudia Stoica, o ședință foto ”altfel” la Timișoara. Iar ca decor, cei doi au ales o cadă de baie din sticlă, cumpărată la o licitație, în valoare de doar vreo 4.000 de euro.

Iar acum intervine haosul. Nu de altceva, dar ședința foto, desfășurată în miez de noapte, a avut un efect pe care, probabil, nu și-l dorea nimeni, cu atât mai mult administratorul hotelului la care se cazase Răzvan Botezatu. Nu de altceva, dar, după ce a terminat Răzvan cu ședința foto, lucrurile s-au deteriorat... rapid. Cu tot cu cada de 4.000 de euro.

”Îmi doream foarte mult să fac ședința asta foto! Am ajuns la hotel, am zis că vreau să facă ședință foto în cada de sticlă”, povestește Claudia Stoica. Și, cu un zâmbet (ne)vinovat, Răzvan Botezatu ”preia” continuarea poveștii. ”Am făcut pozele... Am reușit, edința foto s-a terminat pe la ora 2.00. La ora 6 dimineața, Claudia primea mesaje pe whats-up...”, povestește Răzvan Boytezatu, iar Claudia, expresivă, explica cum a primit vestea că respectiva cadă de baie era... praf.

”Reacția Claudiei a fost pe genul: ”Bote, Bote! Trezește-te, ai spart cada! Bote, unde ai spart-o, cum ai spart-o”. După care, ne-am uitat pe filmări pentru că nu știam cum am spart-o, cine a spart-o. Ultimul care a făcut poze eram eu și cine putea să spargă cada? Doar nu domnișoara de 40 de kilograme de lângă?”, povestește Răzvan Botezatu.

Claudia Stoica a pozat, goala, in cada de sticla

Răzvan Botezatu a fugit de la hotelul pe care l-a distrus

Vestea că e cada spartă și că prețul acesteia este de 4000 de euro l-a doborât, la propriu, pe Răzvan. ”Mi s-a făcut rău, mi s-a uscat gura! Mă gândeam de unde dau eu 4.000 de euro.... Mi s-a tăiat, tot! În secunda doi, fraților, am luat-o la sănătoasa. În 5 minute eram la mașină, și am fugit! Să nu mă mai duci pe mine pe lux de acum înainte, eu îmi iau ligheanul cu mine, la pachet. (...) Am plecat la alt hotel și cum am ajuns la recepție acolo am zis: Doamnă, vreua cameră cu duș! Nu mai vreau să aud de cameră cu cadă”, a mai povestit, râzând, Răzvan Botezatu.

Până la urmă însă, și Răzvan Botezatu, și Claudia Stoica, au scăpat basma curată, după ce administratorul hotelului pe care, practic, l-au vandalizat, a constatat că nu era în întregime vina lor și că respectiva cadă era, oricum, la un pas ”de moarte”.