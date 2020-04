Motivul este, evident, legat de expunerea la infecția cu coronavirus, fostul prezentator TV având toate motivele pentru a fi îngrijorat, Răzvan Botezatu așteptând, cu înfrigurare, un răspuns al medicilor.

Citeste si: Mori de râs! Răzvan Botezatu a pus ochii pe Viorel, soțul Vulpiței VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Răzvan Botezatu, cerut în căsătorie de iubitul lui

”Fostul meu iubit, și ne-am despărțit de doar câteva zile, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Adică, am aflat în această dimineață că el este bolnav, iar noi ne-am văzut acum câteva zile, față în față, am stat de vorbă. Nu știam că e bolnav, după ce ne-am văzut mi-am dat seama că nu este potrivit pentru mine și ne-am despărțit. Apoi am aflat că e pozitiv”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu. Mai mult decât atât, recunoaște fostul prezentator TV, situația lui este, cu adevărat dificilă acum, având în vedere că este un contact direct al celui declarat pozitiv. ”Nici nu știu ce să fac, am emoții uriașe. Dacă o pățesc? Adică, normal, m-am dus imediat să îmi fac testul, aștept rezultatul, trebuie să îmi vină repede. Dar, normal, mă gândesc la ce e mai rău... Sper ca el să nu pățească nimic, să treacă cu bine peste problemele de sănătate și mă rog să nu fi luat și eu virusul, mai ales că am văzut o groază de cazuri grave. Iar în Germania, să fim sinceri, sunt atâtea zeci de mii de cazuri, zi de zi văd la știri mai multe, și, normal, sunt și cazuri grave... Am emoții, nu am mai trecut prin așa ceva.

Acum îmi dau seama cât este de importantă sănătatea, cât este de important să ai grijă. Normal, sunt în izolare totală, nu mai las pe nimeni să se apropie de mine, mi-e frică să nu îi îmbolnăvesc pe alții, așa că, până nu primesc rezultatul nu intră nimeni în vasă. Oricum, am dezinfectat toată casa, am consumat, cred, câteva kilograme de spirt și de dezinfectant. Dar, recunosc, acum sunt și extrem de agitat, deja am impresia că mă simt rău, îmi iau temperatura din 15 în 15 minute... Eu oricum sunt ușor ipohondru, am impresia că le am pe toate, asta mi-ar mai lipsi, chiar să am ceva”, ne-a mai spus, în excplusivitate, fostul prezentator TV, Răzvan Botezatu.

Germania are peste 67.000 de cazuri de COVID-19

Germania este una dintre cele mai afectate țări din Europa de coronavirus, până pe 31 martie fiind, deja, confirmate peste 67.000 de bolnavi de COVID-19 și peste 650 de decese cauzate de noul virus gripal, conform datelor oficiale. De altfel, Germania, ca număr de cazuri, este întrecută doar de SUA, Italia, China și Spania. Cu toate acestea, explică Răzvan Botezatu, situația nu este atât de dificilă în Germania. ”Oamenii de aici sunt chiar pregătiți, spitalele deja aplică protocoalele necesare pentru ca epidemia să fie ținută sub control. Dar este o țară mare, de aceea sunt atât de multe cazuri. Oricum, nemții sunt mai disciplinați, altfel cred că situația era deja un dezastru total”, ne-a explicat Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.