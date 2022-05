Răzvan Fodor, momente de panică după ce a făcut o criză de astm! „Se sufoca. Abia mai respira”. Irina Fodor a intervenit urgent

In articol:

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Au, de asemenea, una dintre cele mai frumoase relații, completându-se reciproc și susținându-se la tot pasul. Nu este niciun secret faptul că prezentatorul TV se confruntă cu o problemă de sănătate destul de gravă.

Răzvan Fodor a fost diagnosticat cu astm și, uneori, are ghinionul de a face o criză.

Atunci soția lui trebuie să acționeze repede pentru a împiedica o tragedie. Irina Fodor a povestit recent o întâmplare cu una dintre crizele de astm ale partenerului ei de viață, care s-ar fi putut termina tragic.

Irina Fodor: Răzvan mă prinde de mână și îmi spune, în timp ce de abia mai respira: “Inhalatorul”

S-a întâmplat în urmă cu ceva timp, într-o vacanță atipică, în deșertul indian. Cei doi, împreună cu alți prieteni au decis să doarmă într-un cort, în mijlocul pustietății. În acea noapte Răzvan a avut o criză de astm. Nu mai putea să respire și ușor, dar sigur se sufoca. Irina Fodor a fost nevoită să găsească inhalatorul într-o beznă totală. Din fericire, aceasta a reușit să găsească dispozitivul medical în cel mai scurt timp posibil, în ciuda condițiilor vitrege.

„Eram în India și am hotărât, împreună cu restul găștii, să mergem vreo două zile în deșertul Rajasthan, și să dormim peste noapte în mijlocul pustietății… Târziu în noapte, am hotărât să mergem la culcare. Noi am fost o trupă de 8 oameni și dormeam ca sardinele, toți într-un cort.

Când să ațipesc, aud un zgomot ciudat, ca un șuierat. Răzvan mă prinde de mână și îmi spune, în timp ce de abia mai respira: “Inhalatorul”. Se sufoca. Afară-beznă, în cort-beznă, iar locația bagajelor noastre- deloc precisă. Știam că am doar câteva minute ca să găsesc medicamentul și m-a luat tremuratul: am pornit, de-a bușilea și am trecut, prin întuneric, peste capetele, mâinile și picioarele prietenilor noștri în timp ce pipăiam disperată colțurile cortului ca să găsesc borseta mea, în care știam că ascunsesem un inhalator pentru cazuri urgente…

Știam că el nu se poate mișca și că trebuie să stea cât mai calm ca să poată respira în continuare, iar timpul se scurgea repede. Descopăr borseta, inhalatorul, trec inapoi, prin beznă peste prietenii noștri, ajung la Răzvan: ‘3, 2, 1, inspiră!’… Din fericire, inhalatorul a fost de ajuns, de data asta. Am mai așteptat puțin, până l-am auzit pe Răzvan că respiră corect și am adormit liniștiți”, a povestit Irina Fodor pe blogul personal.