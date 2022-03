Răzvan Fodor și-a surprins soția în brațele lui Pavel Bartoș. Prima reacție a actorului: "Oameni care te mănâncă pe la spate"

In articol:

Irina Fodor și soțul ei au fost invitați la o petrecere, însă ce a urmat i-a pus pe gânduri pe cei de acasă. Prezentatorea TV și Pavel Bartoș au început să danseze lasciv în fața lui Răzvan Fodor, iar reacția acestuia nu a întârziat să apară.

Răzvan Fodor: "Câini de oameni, care te mănâncă pe la spate"

Răzvan Fodor a decis să împărtășească cu cei care îl urmăresc o scenă surprinzătoare cu soția lui, în compania lui Pavel Bartoș. Actorul s-a amuzat teribil în momentul în care Irina și colegul de platou al lui Smiley au început să danseze, destul de apropiați, la o petrecere.

Mesajul postat de Răzvan Fodor, în dreptul filmării cu Irina Fodor și Pavel Bartoș [Sursa foto: Instagram]

Cei doi și-au dat seama că sunt filmați abia atunci când Fodor a început să râdă și le-a atras atenția, în spirit de glumă: "Câini de oameni, care te mănâncă pe la spate", a scris Răzvan Fodor amuzat, în dreptul videoclipului cu soția lui și cu Pavel Bartoș.

Irina și Răzvan Fodor [Sursa foto: Instagram]

Cum s-au cunoscut Răzvan și Irina Fodor?

Răzvan Fodor a povestit că și-a cunoscut soția în timp ce filma pentru un serial românesc. Actorul a recunoscut că Irina i-a atras imediat atenția, însă s-a lăsat cu greu cucerită, pentru că inițial i-a refuzat avansurile: "Eram în căutarea unei iubite. Ieșeam pur și simplu pe stradă. Am avut și blind date-uri, mă știa lumea de la televizor. Până într-o zi, când am dat de ea. Jucam în Buftea la un serial și ea făcea figurație specială. Era studentă la Jurnalism, dar mai făcea figurație ca să mai câștige un ban. Când am văzut-o, mi-a căzut capul. Am terminat ziua de filmare și m-am dus la ea și i-am spus că dacă vrea o duc eu acasă. Și ea mi-a spus: "NU!" Ne-am reîntâlnit după multe luni. Eu eram curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva.

La prima întâlnire am văzut în geanta ei o carte. Am crezut că nu e adevărat. Ne-am mai întâlnit o dată, de două ori, voiam doar să o ascult. Mereu apărea altă carte. Ea și acum are aceeași problemă, ca să zic așa. În vacanțe trebuie să o lași în pace, are mereu cărți pe care le citește în câteva zile. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni. Și am văzut că are un umor gros. Și i-am zis că plec în India la final de an și că dacă vrea îi iau un bilet de avion. Și a venit cu mine și am făcut toată vacanța de o lună la picior. Și atunci mi-am zis că ea trebuie să fie nevasta mea.", a dezvăluit Răzvan Fodor, în cadrul unei emisiuni TV.