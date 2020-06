In articol:

Răzvan Simion a anunțat despărțirea de Lidia Buble printr-o postare emoționantă pe contul lui de Instagram.

Răzvan Simion a confirmat despărțirea de Lidia Buble. Primele declarații: „Lidia nu mai este fericită lângă mine”

Prezentatorul a ținut să precizeze că lucrurile dintre ei nu mai sunt așa cum au fost, dar a avut foarte multe de învățat din anii pe care i-a petrecut alături de frumoasa artistă.

„O noua calatorie... Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine.

Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit.”, a scris Răzvan Simion pe Instagram.

Răzvan Simion este primul care a spart gheața și a recunoscut că el și Lidia nu mai formează un cuplu. Artista nu a vorbit încă despre perioada grea prin care trece, însă postările de pe Instagram din ultimele seri au dat-o de gol.

"Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat. Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost... Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi...fosti iubiti.... actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.

Copilul râde:

"Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!"

Tânărul cântă:

"Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!"

Bătrânul tace:

"Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!" L.B.

Viața frumoasa, Sufletel!”, a scris Răzvan Simion pe contul lui de Instagram.

Cum a comentat informația fosta soție a lui Răzvan Simion

Diana Simion, fosta soție a lui Răzvan Simion, a comentat informația care a surprins lumea mondenă. Comentariul nu a fost unul răutăcios, Diana Simion fiind o fire care, în ultimii cinci ani, după despărțirea de prezentatorul TV, a preferat discreția și, întotdeauna, s-a abținut să comenteze la adresa femeii care i-a spart căsnicia fără să ia în calcul faptul că acolo exista o relație de 15 ani și doi copii la mijloc. ”Prefer să nu vorbesc despre acest lucru. Vreau să îmi gândesc la viitorul familiei mele, de aici, de la Timișoara”, a spus Diana de fiecare dată.

Totuși, în urmă cu câteva luni, și calmul Dianei a luat sfârșit și a răbufnit. După ce Răzvan Simion a spus despre relația lor într-o emisiune că „dacă aş regreta aş fi încă acolo… lucrurile s-au consumat! Am înţeles şi supărarea ei, n-am răspuns… cred că n-am răspuns niciodată! (…) Sunt relaţii care ard repede, dar care stau pe făgaşul ăsta un timp! S-au terminat lemnele din sobă”, ea și-a spus punctul de vedere răspicat. „El face parte din mine, din trecutul meu, la fel cum și eu fac parte din el, din trecutul lui, am trăit o poveste de iubire de care nu mulți au parte. Îmi doresc din suflet ca măcar amintirile noastre să rămână vii și nepătate de mizeriile care au făcut țăndări povestea noastră. Au trecut aproape cinci ani de când ușile acestei povești au fost închise, și tot ce îmi doresc acum e să nu le mai forțeze nimeni…”, a comentat Diana pentru WOWbiz.ro la vremea respectivă.