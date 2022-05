Răzvan Simion a izbucnit în direct! Nu s-a mai putut abține și i-a dat replica lui Dani Oțil: "Veșnic mort de foame"

In articol:

Răzvan Simion a făcut o remarcă neașteptată la adresa lui Dani Oțil, în ultima ediție a matinalului pe care cei doi îl moderează. Fostul iubit al Lidiei Buble nu s-a putut abține atunci când și-a văzut colegul cum privește mâncarea preparată în platou și i-a atras acestuia atenția.

Răzvan Simion, remarcă acidă la adresa lui Dani Oțil: "Cum să fii veșnic mort de foame?"

Modul în care Dani Oțil privea cum se pregătește rețeta zilei, în platoul emisiunii pe care o moderează, l-a făcut pe Răzvan Simion să răbufnească în direct. Fostul iubit al Lidiei Buble a ținut să-i atragă atenția colegului său că nu ar trebui să aibă o asemenea reacție, dat fiind faptul că este patron de restaurant.

Dani Oțil [Sursa foto: Captură video]

Prezentatorul TV nu s-a ferit nici să facă glume pe seama zgârceniei lui Dani, în fața camerelor de filmat: "Cum să fii veșnic mort de foame la emisiune dacă ai restaurant? Când iei restul de pe masă se văd unghii, ca la X-Men. Ești foarte zgârcit. Când era mic, țopăia să se uzeze mai puțin pantofii. Nu ai și tu o cafea bună la restaurant.", i-a spus Răzvan Simion lui Dani Oțil.

Dani Oțil și Răzvan Simion [Sursa foto: Instagram]

Răzvan Simion și Dani Oțil, prieteni din copilărie

Deși mulți credeau că Răzvan Simion și Dani Oțil s-au cunoscut pe platourile de filmare, se pare că lucurile au stat total diferit.

Cei doi au dezvăluit în urmă cu ceva timp, într-un interviu pentru viva.ro , că sunt prieteni din copilărie:

Noi am fost primii cu bacul ‘complicat’. Am dat din șapte materii. Nu mai ştiu exact, dar în afară de matematică (unde au fost ceva greșeli în subiecte) am fost foarte bine. Nu din vina mea, însă eram în cea mai 'tocilară' clasă din județ. Mai mult de rușinea colegilor deschideam cărțile.", a povestit Dani Oțil.