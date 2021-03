Răzvan Simion, declarație de dragoste pe rețelele de socializare! Imaginea emoționantă publicată în urmă cu puțin timp: „Iubita mea!”

In articol:

Răzvan Simion, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune din România, și-a luat fanii prin surprindere. El a publicat pe pagina lui de pe o rețea de socializare o fotografie în care apare alături de fiica lui, Ianca.

„Iubita mea!”, a scris el în dreptul imaginii, arătând lumii cât de multă dragoste îi poartă fiicei lui din căsnicia cu Diana Simion.

Răzvan Simion și fiica lui, Ianca [Sursa foto: Instagram]

Fotografia a strâns în scurt timp câteva zeci de mii de apecieri din partea fanilor. „Doamne, ce frumusețe”, i-a scris Simona Gherghe. Fanii au lăast alte câteva sute de mesaje pentru mândrul tătic și fiica lui, care este cu adevărat superbă.

Răzvan Simion și Lidia Buble, despărțire dureroasă

Răzvan Simion și Lidia Buble s-au despărțit în luna iunie a anului 2020, luându-și toți fanii prin surprindere.

Celebrul cuplu a decis să pună punct unei relații care dura deja de cinci ani și în care părea că totul merge perfect.

„O nouă călătorie... Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit.

Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, este mesajul pe care Răzvan Simion l-a publicat pe pagina lui de Instagram anul trecut, anunțânu-și despărțirea de Lidia Buble.

Răzvan Simion și Lidia Buble, pe vremea când formau un cuplu fericit [Sursa foto: Instagram]

Deși fanii au continuat să spere că cei doi foști se vor împăca, acest lucru nu s-a întâmplat. În continuare, însă, au rămas buni prieteni și continuă să aibă o relație profesională, în ciuda despărțirii care a zguduit showbiz-ul românesc.