Răzvan Simion, dezvăluiri despre relația cu femeile din viața lui! Ce spune despre fosta soție și Lidia Buble: „Sunt recunoscutor până la Dumnezeu”

In articol:

Răzvan Simion formează în prezent un cuplu cu Daliana Răducan. Celebrul prezentator tv pare mai fericit ca niciodată și nu se ascunde de ochii curioșilor. În trecut, el a fost căsătorit cu Diana, alături de care are doi copii, însă au divorțat în anul 2015.

Ulterior, el a format un cuplu cu Lidia Buble, iar cei doi au trăit o frumoasă poveste de iubire mai bine de patru ani de zile.

Când fanii așteptau anunțul că cei doi s-au căsătorit, Răzvan Simion a anunțat despărțirea de cântăreața Lidia Buble. Cei doi au continuat să fie prieteni și au avut întotdeauna numai cuvinte de laudă la adresa celuilalt, chiar și după despărțire.

Citeste si: Dani Oțil, replici ironice la adresa Dalianei Răducan! Cum a reacționat Răzvan Simion: „Îmi e urât să spun”

Invitat în podcast-ul lui Damian Drăghici, prezentatorul tv a mărturisit că este recunoscutor pentru toate femeile care au făcut parte din viața lui.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

„Eu sunt recunoscutor până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi. Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut și pe care le-am produs”, a declarat Răzvan Simion.

Răzvan Simion și Daliana Răducan [Sursa foto: Instagram]

Daliana Răducan, despre relația cu Răzvan Simion: „Mi-am asumat un risc”

Răzvan Simion și Daliana Răducan formează un cuplu de aproximativ un an de zile. Bruneta se înțelege de minune cu cei doi copii ai prezentatorului tv. Ea a mărturisit că a început relația cu Răzvan Simion cu mai multe griji, fiind conștientă de ceea ce înseamnă oficializarea unei relații cu o persoană publică, însă toate temerile ei au dispărut odată cu trecerea timpului.

„Pentru mine, relația cu o persoană publică a fost ca o sabie cu două tăișuri. Meseria mea presupune o anumită conduită, iar eu mi-am asumat un risc. Am avut încredere în mine, în Răzvan, în noi și în cei care ne privesc. Adevărul se simte, nu trebuie pus pe masă.", a povestit Daliana Răducan, în urmă cu puțin timp, pentru Viva.ro .