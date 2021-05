Răzvan Simion nu se mai ascunde! Ce declarație de dragoste i-a făcut Dalianei Răducan: „Despre iubire...”

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că Răzvan Simion are o nouă iubită, după despărțirea de Lidia Buble. Cei doi au pus capăt poveștii lor de dragoste în urmă cu aproximativ un an, iar celebrul prezentator tv și-a găsit fin nou fericirea în brațele altei femei.

Este vorba despre Daliana Răducanu, care este de meserie arhitect și designer de interior.

Cei doi au fost surprinși de mai multe ori împreună pe străzile Capitalei, iar Răzvan Simion i-a făcut recent o declarație de dragoste pe pagina sa de Instagram. Celebrul prezentator tv este un iubit foarte susținător, care îi laudă creațiile iubitei sale. El a postat o fotografie în care pare să stea comod pe una dintre creațiile magazinului de mobilă al Dalianei Răducan. „Despre iubire si iertare. Multumesc pentru suport @daliana.raducan”, a scris Răzvan Simion pe rețeaua de socializare.

Răzvan Simion, declarație de dragoste pentru Daliana Răducan [Sursa foto: Instagram]

Răzvan Simion și Lidia Buble s-au despărțit după cinci ani de relație

Răzvan Simion și Lidia Buble au format un cuplu timp de aproximativ cinci ani de zile. După mai multe zvonuri că s-au despărțit, celebrul prezentator tv a făcut anunțul trist pe pagina sa de Instagram, pe care ulterior l-a șters.

„O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine. Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac. Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat. Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept”, a scris la acea vreme Răzvan Simion pe pagina personală de Instagram.