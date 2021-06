Răzvan Simion și Daliana Răducan, din ce în ce mai îndrăgostiți. Ce declarația de dragoste i-a făcut iubita prezentatorului acestuia: "Când ești îndrăgostit..."

In articol:

Trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an și formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. De curând, au început să își arate iubirea pe care și-o poartă unul celuilalt chiar și pe rețelele de socializare.

Daliana Răducan, declarație de dragoste pentru Răzvan Simion

Recent, pe Instagram, Ianca Simion, fiica prezentatorului, a fost postat o fotografie cu tatăl ei și actuala iubită a acestuia în timp ce sunt îmbrățișați. Se vede cu ochiul liber că aceștia se iubesc foarte tare și radiază de fericire împreună.

Daliana Răducanu și Răzvan Simion[Sursa foto: Instagram]

Unde mai pui faptul că îndrăgostiții au început să își facă și declarații de dragoste pe conturile de socializare?! La fotografia postată de Ianca, Daliana a venit cu un răspuns. Iubita lui Răzvan Simion susține că trăiește o perioadă extrem de frumoasă, iar ”viața se aude în ritmuri de Puccini”, ceea ce înseamnă că lucrurile sunt cu adevărat extraordinare în viața lor acum.

”Când ești îndrăgostit, viața se aude în ritmuri de Puccini”, se arată în mesajul postat de Daliana Răducan pe contul său de Instagram.

Lidia Buble, părere sincere despre iubita prezentatorului

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în urmă cu un an și, deși, au decis să meargă pe drumuri diferite, cei doi au reușit să păstreze o frumoasă relație de prietenie. Astfel, după ce a aflat că fostul ei partener și-a găsit pe altcineva, cântăreața a avut doar cuvinte de laudă la adresa acesteia, susținând chiar că este o norocoasă că îl are pe Răzvan lângă ea.

”Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă.” , a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.