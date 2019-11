În urmă cu patru luni, cunoscutul jurnalist Luis Lazarus, prezent la Caracal, a considerat că Gheorghe Dincă a avut complici atunci când le-ar fi ucis pe cele două fete, Luiza și Alexandra. De altfel, Lazarus a și realizat un material cu un bărbat ars pe mâini, Ștefan pe numele lui, care ar fi lucrat în curtea criminalului.

Cunoscutul jurnalist Luis Lazarus a comentat în stilul propriu cazul Caracal și evoluția dezamăgitoare a celor implicați în anchetă. De la bun început, Lazarus a observat gafele autorităților, care s-au făcut de râs, scandalizând opinia publică.

Citeste si: Complicele lui Gheorghe Dincă, Ștefan Risipiceanu, a recunoscut că a violat-o pe Luiza Melencu

Citeste si: Ce spun vecinii din Caracal despre complicele lui Gheorghe Dincă, Ștefan Risipițeanu: „Nu-l cred în stare pe ăla”

Ce a spus Lazarus despre complicele lui Dincă în iulie

”Din prima zi, de când am fost la Caracal, am atras atenția asupra complicilor! Individul care a stat cu el in casa, in ultima luna, rețelele de prostituție, cârdășia polițiștilor și procurorilor cu interlopii etc. Mai întâi l-am găsit pe Stefan, cetățeanul ars pe mâini, care zicea ca e bronzat. In mod dubios a încurcat orele la care s-a aflat in casa criminalului, in ziua fatidică! Apoi am arătat ca procurorul și cu șeful poliției sunt vecini, au case mari și “ieftine” și ghiciți de unde au cumpărat terenul! Apoi se arata clar, pe imaginile camerelor, ca altcineva, cu o mașina albastra, îl aduce pe criminal, undeva in oraș, ca sa își ia mașina care stătea parcata acolo de câteva ore! Toată lumea a lătrat trei zile despre criminalul in serie ... singuratic! Mai e nevoie sa repet ca are complici? Da-le Doamne minte acestor cretini, ca sa ancheteze ceea CE trebuie și CUM trebuie! Treziți-va bai tâmpiților, ca va duce moșul prin coclauri! Ați depistat mașina care l-a plimbat in ziua apelurilor și l-a adus unde era parcata mașina lui? Nu! De ce a plecat el cu masina altuia și unde? Sunteți in stare sau nu? Cine vreti sa va găsească mașina? Eu? Lasati-o drak de treaba ca nu va opriți din tâmpenii!”, a notat Luis Lazarus.

Luis Lazarus era siderat de faptul că investigațiile făcute de el, extrem de profesionist, nu au fost luate în seamă atunci de investigatori, în ciuda faptului că existau indicia și probe.

Luis Lazarus, șoc după ce s-a aflat că Dincă a avut complici! ”Ștefan Risipiceanu se potrivea profilului, pentru că stătuse cu Dincă în casă, nu era vreun vecin”

Acum, la patru luni de atunci, Luis Lazarus a dat o declarație șoc după ce s-a aflat că Dincă a avut complici! ”Eu știu de mult, de fapt din prima zi, și am tras un semnal de alarmă. Din punctul meu de vedere este o acțiune în trei faze de anchetă. L-am descoperit pe complice imediat. Omul fusese deja audiat, iar mie mi se configura deja imaginea unor persoane cu care Dincă făcea anumite lucruri. Ștefan Risipiceanu se potrivea profilului, pentru că stătuse cu Dincă în casă, nu era vreun vecin, ci un personaj, așa cum spuneam pe care criminalul l-a luat la el, l-a ținut pentru treburile casnice. Inițial, nu l-am găsit să îi iau, jurnalistic, declarații, dar m-au ajutat niște băieți din oraș, care mi l-au adus după ce i-am oferit lui Fane ăsta o sticlă de alcool, căci, în cazul lui așa funcționau lucrurile. La interviu, mi s-a părut ciudat în declarații, își căuta alibi, ceea ce ridica de atunci multe semne de întrebare, începând de la mâinile arse, pe care el susținea că le are așa de la soare, dar ar fi fost imposibil, căci știu și eu cum arată semnele de la bronz, ci se vedea clar că erau afectate de o flacără puternică, până la modul în care vorbea de orele și lunile în care a plecat din casa lui Dincă. Acum, la atâta timp de atunci, mă întreb cum o întreagă pleiadă de oameni ai legi, magistați și polițiști au tergiversate totul și nu au luat în calcul aceste ipoteze reale”, au fost cuvintele lui Lazarus pentru WOWbiz.ro!

Foto Inquam/ Bogdan Dănescu