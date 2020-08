Smiley a fost amendat de polițiștii rutieri

In articol:

Smiley a fost prins, miercuri 19 august, de către polițiști în timp ce conducea cu viteză mare pe Autostrada Soarelui. El se afla în mașină alături de iubita lui, Gina Pistol.

Artistul nu a scăpat fără amendă și a fost sancționat de polițiștii rutieri cu suma de 580 de lei, pentru că a condus cu 153 de kilometri pe ora. Smiley a fost testat atât antialcool cât și antidrog.

Smiley recunoaște că a greșit în fața fanilor

Cu puțin timp în urmă, artistul a postat un mesaj pe Facebook în care le mărturisește fanilor săi că a greșit și a fost amendat de Poliție în consecință.

„Aș vrea să aflați asta de la mine. Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteză legală de pe autostrada cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor” , a fost mesajul postat de Smiley.

Reacția autorităților, după ce l-au amendat pe Smiley

Postarea cântărețului a fost distribuită pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne, iar la descriere polițiștii i-au transmis lui Smiley că greșeala recunoscută este pe jumătate iertată.

„Dragă Smiley, greșeala recunoascută este pe jumătate iertată...ca și amenda primită astăzi.

Ai termen 15 zile să poți plăti jumătate din minimum prevăzut de lege.



P.S. Privește partea bună. Până acum ai pierdut doar buletinul", a transmis Ministerul de Interne pe pagina oficiala de Facebook.