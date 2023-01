Reacția incredibilă a unui ospătar, când a văzut cât bacșiș i-a lăsat Mircea Badea! Jurnalistul a fost luat pe neașteptate: "Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați"

In articol:

Mircea Badea a avut parte de o întâmplare neobișnuită în timpul unei vacanțe în America. Cunoscutul jurnalist a mers să mănânce la un restaurant renumit din New York, dar când a venit momentul să plătească consumația, s-a trezit într-o situație la care nu s-ar fi gândit niciodată.

Cum a reacționat un ospătar din America, când a văzut bacșișul pe care i l-a lăsat Mircea Badea?

Mircea Badea a povestit recent, în cadrul emisiunii pe care o prezintă, că s-a confruntat cu o situație neprevăzută în timpul unei călătorii în SUA. Jurnalistul și-a adus aminte că la un moment dat a mers să ia masa la un restaurant din New York, situat în apropiere de Central Park, pentru a încerca diferite preparate culinare. La final, după ce a cerut nota de plată, acesta i-a lăsat și bacșiș ospătarului.

Fără să stea pe gânduri, chelnerul s-a întors și i-a dat o replică de-a dreptul surprinzătoare: "Am fost la New York(...). Ne-am omenit, am consumat, apoi a venit nota de plată. Am lăsat 10% bacșiș și au venit cei de acolo să ne întrebe dacă este vreo problemă. 'A fost totul ok? V-a deranjat ceva?', am fost întrebați.", a povestit prezentatorul TV.

Inițial, Mircea Badea nu și-a dat seama despre ce e vorba și de ce ospătarul a avut o asemenea reacție. Abia ulterior a aflat că americanii obișnuiesc să lase mai mult bacșiș: "Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați. Le-am spus că totul a fost ok și le-am zis: 'Dar de ce întrebați?'. Și-au dat seamă că suntem de pe altă planetă și ne-au zis că acolo bacșișul este 20%. Noi am dat prea puțin, asta era ideea.", a mai spus Mircea Badea în emisiunea pe care o moderează, potrivit dcnews.ro.

