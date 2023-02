Reacţia lui Gigi Becali, după ce Mihai Stoica a anunţat că se va retrage din fotbal

In articol:

Aproape 12 ani a petrecut Mihai Stoica la FCSB, ca director sportiv, preşedinte sau manager general, iar oficialul roş-albaştrilor simte că perioada sa la echipa patronată de Gigi Becali este aproape de a apune.

Gigi Becali nu acceptă decizia lui Mihai Stoica, de a se retrage din fotbal

Îşi doreşte o carieră în televiziune, "obosind" să fie conducător de club, după cum a mărturisit chiar el. Gigi Becali nici nu vrea să audă de aşa ceva şi încearcă să îl întoarcă din drum pe Mihai Stoica.

"În 1992 am început această meserie. Am obosit şi e clar că mulţi ani nu mai stau în calitate de conducător de club. Am alte priorităţi. Cariera pe care vreau s-o urmez de acum e în televiziune", a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Vestea nu i-a picat deloc bine lui Gigi Becali, care în nenumărate rânduri a spus despre Mihai Stoica faptul că îl consideră un adevărat frate, în ciuda divergenţelor din urmă cu mai mulţi ani. "Mihai Stoica o să moară odată cu FCSB! El o să stea lângă mine toată viața", a spus Gigi Becali, care a găsit şi explicaţia pentru declaraţia făcută de managerul general

al lui FCSB.

Gigi Becali dă vina pe conflictul cu Rotaru pentru anunţul lui Mihai Stoica

În ultimele zile, Mihai Stoica s-a contrat prin intermediul mass-media cu Mihai Rotaru, finanţatorul Universităţii Craiova. Acesta l-a reclamat pe managerul general al lui FCSB la comisiile FRF, pentru conflict de interese. Rotaru susţine că Mihai Stoica nu ar trebui să ocupe o funcţie permanentă de analist într-o televiziune de sport, atât timp cât este conducătorul unei echipe din Liga 1. Răspunsul lui Mihai Stoica nu a întârziat să apară.

"Memoriul ăsta la FRF e la fel de stupid cum ar fi fost dacă ar fi făcut un memoriu că, dacă echipa sa (n.r.- Universitatea Craiova) termină la egalitate, să primească două puncte. E atât de ridicol memoriul ăsta. Ce legătură are prezenţa mea aici cu faptul că îmi exprim opinia? Îmi pot exprima opinia la orice televiziune şi pe reţelele de comunciare. Eu orice scriu pe Facebook se preia, nu trebuie să fiu colaborator", a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Gigi Becali este de părere că Mihai Stoica a fost influenţat de conflictul cu Mihai Rotaru şi de aceea a anunţat că vrea să se retragă. "Zice și el că se retrage, după ce a zis Rotaru. I-am zis «Vezi-ți de treabă! Lasă patronii să vorbească». Nu e frumos că i-a dat replica lui Rotaru, l-am sfătuit să nu mai comenteze, chiar dacă el a vrut să-i răspundă", a declarat Gigi Becali.