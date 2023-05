Reacția lui Liviu Dragnea, când a fost întrebat despre Irina Tănase în cadrul unui interviu. A spus tot adevărul despre relația lor, la mai bine de un an de la despărțire

In articol:

Liviu Dragnea s-a bucurat, de-a lungul timpului, de notorietate prin prisma carierei pe care a avut-o în politică.

Astfel, nici viața personală nu a fost prea departe de luminile reflectoarelor, chiar dacă a încercat să păstreze o oarecare discreție în acest sens. După un divorț mediatizat, care a reușit să țină primele pagini ale ziarelor, acesta a intrat într-o relație cu Irina Tănase , care a iscat și mai multe controverse. Au fost împreună o perioadă bună de timp și tânăra chiar l-a așteptat până a fost eliberat din penitenciar, însă la un moment dat au decis să meargă pe drumuri separate. Invitat în cadrul emisiunii "În oglindă", Liviu Dragnea a vorbit despre relația cu Irina Tănase, dar și despre adevăratul motiv al divorțului de fosta soție.

A divorțat Liviu Dragnea de fosta soție din cauza Irinei Tănase?

Liviu Dragnea a preferat întotdeauna să-și țină viața privată departe de luminile reflectoarelor. Așa s-a întâmplat și în momentul în care el și fosta soție au decis să pună punct mariajului, după aproape trei decenii. Nu a durat mult, însă, și acesta a ajuns din nou în mijlocul controverselor, la scurt timp după ce a anunțat că are o relație cu o femeie mult mai tânără decât el. Relația cu Irina Tănase i-a adus lui Dragnea multe critici și nu puțini au fost cei care s-au gândit că bărbatul a divorțat tocmai din cauza blondinei.

Sătul de speculații, fostul politician a vrut să lămurească întreaga situație. Invitat în cadrul emisiunii moderate de Mihai Ghiță, el a dezvăluit că cea care a vrut despărțirea a fost mama copiilor lui, iar motivele nu au avut nici cea mai mică legătură cu Irina Tănase:

"Liviu Dragnea: Pur și simplu nu am mai rezistat la această tensiune (n. red el și fosta soție). Nu e făcută dintr-un aluat dur, atunci au fost niște ani urâți, eram hăituit, urmărit, cercetat, telefoane ascultate, și ale mele și ale copiilor. Greu de imaginat. Și nici nu am chef să explic. A cedat, pur și simplu. Și i-am respectat decizia.

Mihai Ghiță: Ați stat 28 de ani împreună, când ați luat decizia de a intra în politica mare probabil că ați luat o decizie pentru dumneavoastră, nu a luat-o și ea (n. red fosta soție).

Liviu Dragnea: Politica mare... Când mi s-a propus să merg prefect, în decembrie 1996 și am zis că da, ea a plâns foarte mult. Și a zis că pasul ăsta, într-un final, nu o să ne facă bine. Ceea ce s-a dovedit a fi adevărat.(...) Nu pot să am regrete și nu vreau a discut despre... E o femeie pe care am respectat-o și o respect, fosta mea soție, mama copiilor mei.

Mihai Ghiță: Ați divorțat din cauza ei( n.red a Irinei Tănase)?

Liviu Dragnea: Nu. Nu am divorțat eu, soția a cerut. Și repet, i-am respectat decizia.

Mihai Ghiță: Dar de ce spun oamenii despre lucrul ăsta?

Liviu Dragnea: De ce spun oamenii despre așa zise aventuri cu Oana Leonte? Mi-aduc aminte astă vară că apăruseră niște articole că am fost cu Oana Leonte plecat din țară. Într-o zi au zis că în Republica Dominicană, într-o zi în Brazilia. Fraților, eu nu am nici pașaport. Nu puteam să merg cu omul ăla undeva. Deci nu am avut legătură cu fata asta și nici nu am, dar se tot continuă. De ce au apărut articole despre mine și Anamaria Ioniță? Pentru audiență, pentru vizualizări sau pentru a-mi crea o imagine de om neserios. Eu nu cred în coincidențe. Pe mine nu mă afectează. Pe ele sigur că le afectează, două fete tinere care sunt târâte în această minciună. Sper să înceteze. Campania de manipulare și asmuțire împotriva mea a populației din România a fost de o intensitate uriașă, de un profesionalism de admirat și foarte scumpă.", a declarat Liviu Dragnea, în platoul emisiunii "În oglindă".

Liviu Dragnea spulberă orice zvon. Adevăratul motiv pentru care fosta soție nu a fost la nunta fiului lor. Cum se înțelegea, de fapt, Bombonica Prodana cu iubita acestuia, Irina Tănase

Liviu Dragnea a oferit și răspunsul la întrebarea care a stat pe buzele tuturor, referitoare la motivul pentru care fosta lui soție a lipsit de la nunta propriului copil. La acea vreme s-a vehiculat că Bombonica Prodana nu a vrut să dea nas în nas cu Irina Tănase, dar lucrurile au stat, de fapt, altfel. Dragnea susține că cele două se cunoșteau și chiar au petrecut sărbătorile împreună, în repetate rânduri:

"Mihai Ghiță: Aveți doi copii, s-a scris că la nunta fiului soția nu a putut să vină din cauza relației pe care dumneavoastră o aveați (n. red cu Irina Tănase).

Liviu Dragnea: Nu, nici vorbă. Pur și simplu, nu a putut să vină pentru că nu s-a simțit bine. Atunci a trecut printr-o perioadă nebună, nu s-a simțit bine. Cu Irina am fost de multe ori la Alexandria, am făcut Paștele împreună, am făcut aniversări împreună acolo, cu copiii și fosta soție.", a explicat Liviu Dragnea, în emisiunea amintită.