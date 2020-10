Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi, dar și foarte controversată în ultimul timp. Cântăreața este singură de mai bine de o jumătate de an, de când ea și prezentatorul de la matinal au pus punct poveștii de iubire. Ulterior, fanii acesteia au crezut că Lidia Buble are o relație mai specială cu Cornel Ilie, solistul de la VUNK, cu care a lansat și o piesă, cu un videoclip în care cei doi artiști sunt surprinși în tandrețuri. În mediul online, fanii celor doi au speculat că cei doi au o relație și că dacă n-ar avea, le-ar sta foarte bine împreună.

Lidia Buble[Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, surprinsă cu fratele Elenei Gheorghe

Mai mult fotografii cu Lidia Buble și Costin Gheorghe au apărut în online. În pozele respective, cei doi se îmbrățișează. Este de precizat și faptul că potrivit zvonurile care circulă în online, se presupune că fotografiile respective ar fi fost făcute în vara anului 2019. În acea perioadă, Lidia Buble și Răzvan Simion era încă împreună.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Fratele Elenei Gheorghe s-a abținut de la comentarii, în momentul în care a văzut fotografiile cu Lidia, care au apărut public. „Eu am niște principii de familie. Nu îmi plac genul acesta de știri și din acest motiv evit pe cât se poate viața mondenă. Eu nu vorbesc despre viața mea privată și nu vreau sa comentez acest subiect”, a declarat Costin Gheorghe.

Lidia Buble și Costin Gheorghe

foto - CANCAN

Reacția lui Răzvan Simion

Răzvan Simion, prezentatorul de matinal, a avut o reacție haioasă în această dimineață, după ce au apărut pozele cu fosta lui iubită și fratele artistei Elena Gheorghe. Acesta a postat pe pagina lui de Instagram o melodie de-a trupei Holograf. Mesaj impresionat, transmis subtil printr-o piesă. ”Dacă pot să zâmbesc, grijile s-au dus!”.

Răzvan Simion este cel care a dat vestea despărțirii, în urmă cu câteva luni bune. „O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când, poate, ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, a fost mesajul lui Răzvan Simion, după ce s-a despărțit de Lidia Buble.