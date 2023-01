Reacția medicului care s-a ocupat de cazul lui Iulian, tânărul decedat în urma unei operații de apendicită. Ce spune despre acuzațiile de malpraxis: "Eu nu sunt Dumnezeu"

In articol:

Destin crunt pentru un tânăr din Mangalia, în vârstă de 25 de ani. Iulian Grigore avea toată viața în față, dar problemele de sănătate i-au adus sfârșitul.

Neglijența medicilor l-a făcut să-și dea ultima suflare pe patul de spital. De câteva ori i-a fost greșit diagnosticul , până când specialiștii au reușit să afle cu ce afecțiune se confruntă. Într-un final, a fost operat de apendicită, dar ulterior a decedat. La scurt timp de la tragedie, medicul care s-a ocupat de cazul lui Iulian a făcut și primele declarații. Iată cum se apără acesta în fața acuzațiilor de malpraxis, pe care familia victimei i le aduce!

Medicul care s-a ocupat de cazul lui Iulian: "Eu nu sunt Dumnezeu, mie îmi pare rău de copil"

Cazul lui Iulian Grigore a ajuns viral în spațiul public, după ce rudele tânărului de 25 de ani, decedat după o operație de apendicită, i-au acuzat pe medicii de la Spitalul Municipal

Mangalia de malpraxis. După zile întregi de chin, dureri cumplite, și diagnostice greșite, pacientul a fost transferat la Spitalul Județean din Constanța, unde a fost supus, în cele din urmă, unei intervenții chirurgicale. Totul a fost, însă prea târziu. Infecția se răspândise deja în tot corpul, din cauza amânării operației. Acum, după întreaga tragedie , Dr. Kadisha Muayabo, medicul care s-a ocupat de Iulian, explică cum s-a ajuns în această situație:

Așa mi-a zis. Și am întrebat de când este tratat pentru colică renală. A fost în Urgență de vreo două sau trei ori și avea tratamentul dat acasă. Și se simțea tot rău. În ziua aia coincident eu am trecut pe acolo și băiatul s-a prezentat. Am pus mâna și am zis apendicită. L-am internat pe copil în spital și ca mâine să îl operăm. Nu automat, a trebuit să am analize, toate mai devreme. Dimineață, când trebuia să intre în sală, m-am uitat la el și am văzut că are un testicul umflat. Acum ce să fac? Atunci am continuat cu tratamentul, antibioticul și așa mai departe. Și a treia zi la fel. Era duminică atunci când am intrat.

Copilul era intrat de miercuri și trebuia să-l opereze joi dimineață. Am văzut testiculul umflat și am zis că nu trebuie să se intre în așa ceva, să fie alte probleme acolo. Colegul meu care face ecografii zice că nu vede nimic în burtă. Atunci, duminică, am chemat ambulanța și l-am trimis la Constanța. Nu poți să iei pe cineva de pe drum și să îl bagi în sala de operație. Copilul ăla era preponderal, avea 130 și ceva de kilograme. Nu e ceva de jucat. Eu trebuie să fac anestezie. La ora aia nu mai era cineva în spital. Nu mai erau anesteziștii să vadă. Am zis să-l operez a doua zi și a doua zi dimineață l-am văzut cu testicul umflat. Și-am mai amânat. Eu am trecut prin Urgență din întâmplare, el a fost în urgență de două sau trei ori, nu și-a făcut tratamentul în spital.

Avea foaie fără observație în spital. I-am făcut analize, examene de urină. Nu pot spune că eu sunt responsabil pentru moartea copilului, eu am vrut să fac ceva bun. Era supraponderal, e greu de depistat. În fiecare zi eram la el, i-am făcut analize tot. L-am văzut joi, vineri și sâmbătă. Noi tratăm și testiculul care e umflat.

Colegul meu urolog, care verifică pe toată lumea, era în concediu, dar cazul a rămas pentru că eu l-am internat. Când a ajuns la Constanța era testiculul umflat, dar acolo când i-au făcut CT (Tomografie Computerizată) au găsit ce au găsit acolo. Eu nu sunt Dumnezeu. Mai ales că v-am zis că era preponderal. Asta a fost tot! Mie îmi pare rău de copil. Medicamentul pe care-l lua, tratamentul de la el de acasă masca boala, nu poți să știi ce e acolo.", a declarat doctorul Kadisha Muayabo, pentru replicaonline.ro.

Familia lui Iulian luptă să facă dreptate

Pe de altă parte, părinții tânărului decedat fac acuzații grave la adresa doctorilor de la Spitalul Municipal Mangalia și susțin că fiul lor a murit din cauza neglijenței personalului medical: "L-a băgat în cabinet, l-a întins pe pat, l-a apăsat pe burtă. A făcut: «Auu. Zice: E acută. Îl operăm mâine. Zic: Cum să-l operaţi mâine dacă e acută, dacă plesneşte?». El s-a uitat la ceas, a zis că «e ora 14, nu îl mai operăm». Avea pulsul 132, când vorbeam cu el se ridica pulsul la 142 şi deschidea ochii. Pentru mine, timpul s-a oprit în loc. Nu este posibil ca în ziua de astăzi să mori cu zile de la simplă operaţie de apendicită.", a declarat tatăl lui Iulian, pentru observatornews.ro.