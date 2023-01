Reacția neașteptată a lui Gerard Pique după ce Shakira i-a atacat pe el și pe Clara Chia Marti într-o melodie! A dus la un...circ mediatic

In articol:

Războiul de la distanță dintre Shakira (45 de ani) și Gerard Pique (35 de ani) continuă! După atacul dur al artistei, făcut prin intermediul noii sale piese, din urmă cu cu o zi, se pare că fostul star al Barcelonei se regrupează și face și el o mutare de... șah-mat!

Este cunoscut faptul că, în urmă cu puțin timp, Shakira a lansat o melodie cu țintă directă la Gerard Pique și iubita lui, Clara Chia Marti, femeia care le-a ”spart” casa în urmă cu un an! Sau mai bine spus doi, dacă luăm în calcul și întâlnirile secrete din 2021, pe care artista columbiană le-a descoperit abia acum, după ce un video cu Pique și o părticică din ”amanta” lui a devenit viral.

Shakira

Shakira i-a atacat dur pe Gerard Pique și pe partenera lui, Clara Chia Marti! ”Mestecă și înghite/ Îmi pare rău că te irită!”

În noua piesă, Shakira s-a răzbunat fără milă pe Gerard Pique după apariția imaginilor cu el și amanta lui Clara Chia. Artista a lăsat amabilitățile deoparte și a avut un mesaj clar și dur pentru tatăl băieților săi. „Asta ca să te scandalizeze, mestecă și înghite ca să nu te usture. Am înțeles că nu e vina mea că oamenii te critică. Eu fac doar muzică, îmi pare rău că te irită", sunt doar câteva versuri cu țintă directă.

Mai mult, în versurile ei, Shakira a mai lansat o serie de atacuri, menite, firesc, să îl enerveze, dar și să îl denigreze pe bărbatul cu care a avut o relație mai bine de 12 ani!

Nu mă întorc la tine ”/ ” Nici chiar dacă plângi în fața mea sau mă implori ”, ” M-ai lăsat vecină cu soacra ”/ ” Cu presa la ușă și datoriile la Fisc ”, ” Fără resentimente, dragă ”/ ” Îți doresc să-ți meargă bine cu presupusa mea înlocuitoare ”, ” Nici măcar nu știu ce s-a întâmplat cu tine ”/ ” Eu fac cât două de 22 ”, ” Ai schimbat un Ferrari cu un Twingo ”/ ” Ai schimbat un Rolex cu un Casio ”, sunt doar câteva dintre versurile acide din melodia Shakirei, aluzii evidente la Gerard Pique și Clara Chia Marti. Apoi, Shakira a și pus punctul pe ”I”. Îmi pare rău, am luat deja un alt avion/ Nu mă mai întorc aici, nu vreau o altă dezamăgire/Te dădeai mare campion/ Dar când am avut nevoie de tine, mi-ai arătat cea mai proastă versiune”.

Gerard Pique și Clara Chia Marti, noua iubită

Gerard Pique a postat un răspuns ironic, care, cu siguranță, o va enerva pe Shakira

Versurile au ajuns în întreaga presă internațională, și cum era normal, și la Gerard Pique, care, în mod surprinzător, nu a dorit să ignore situația, așa cum credea toată lumea. Mai mult decât atât, în loc să scrie câteva cuvinte, fostul jucător a decis, într-o postare pe Twitter, să îi dea un răspuns ironic Shakirei, deși nu unul direct.

Concret, Pique a decis să posteze mai multe emoji-uri cu elemente din circ, ca o dovadă că a vrut să transmită faptul că, prin melodie, Shakira a creat un ”circ mediatic”, nicidecum altceva care să schimbe situația actuală dintre ei.

Shakira

Shakira și Piquet s-au despărțit după 12 ani!

Shakira și Gerard Pique au pus capăt unei relații de 12 ani, după ce fotbalistul și-a regăsit fericirea în brațele unei alte femei multe mai tinere decât artista, Clara Chia Marti. La circa trei luni de la anunțul divorțului, cântăreața de talie internațională a avut prima reacție cu privire la acest scandal.

Fără să se ascundă după degete, artista a recunoscut că despărțirea i-a adus foarte multă suferință și că acum se luptă din răsputeri să iasă din această situație foarte dureroasă atât pentru ea, cât și pentru copiii ei. Shakira a spus tot ce avea pe suflet legat de separere și amanta de 23 de ani pe care Pique nu a mai ascuns-o de ochii lumii.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în ​​ propria mea cas ă. Nu putem face o plimbare î n parc ca o familie normal ă sau s ă mergem s ă lu ă m î nghe ț at ă sau s ă facem vreo activitate f ă r ă să ne urmărească. Deci e greu.”, a spus Shakira într-un interviu pentru elle.com.