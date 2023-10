Reacția tranșantă a lui Jador, după ce Bogdan Mocanu a anunțat că au rupt prietenia. De la ce ar fi pornit conflictul între ei: „Nu mai vrea să răspundă la telefon”

In articol:

Jador a avut prima reacție, după ce Bogdan Mocanu a anunțat că nu mai sunt prieteni. Nu este prima oară când nu-și mai vorbesc.

În trecut, cei doi au avut momente în care s-au certat, dar de fiecare dată au ajuns să se împace. Acum lucrurile par mai serioase, căci Bogdan a spus clar că l-a blocat peste tot pe cântăreț.

Reacția tranșantă a lui Jador, după ce Bogdan Mocanu a anunțat că nu mai sunt prieteni

Jador și Bogdan Mocanu s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, în cadrul emisiunii „Puterea Dragostei”. De atunci, cei doi au dat de înțeles că sunt cei mai buni prieteni, având în vedere că au fost unul lângă celălalt în momentele bune și rele. Relația lor de prietenie a fost adesea presărată cu sare și piper, căci ei nu sunt la prima ceartă. Însă de data aceasta, lucrurile par să fie mai serioase ca niciodată.

Ei bine, după ce anumite zvonuri au presupus că cei doi nu mai păstrează legătura, Bogdan Mocanu a confirmat acest lucru. Chiar în cadrul unei emisiuni televizate, difuzată în urmă cu câteva zile, acesta a mărturisit că l-a blocat pe cântăreț peste tot, motivul fiind acela că Jador i-ar fi greșit foarte mult și nu mai poate trece peste.

La rândul lui, manelistul a avut prima reacție.

Acesta a mărturisit că Bogdan nu mai vrea să-i răspundă la telefon, dar nu știe exact din ce motiv.

„Nu știu, nu mai vrea să răspundă la telefon, el știe ce are...!”, a mărturisit Jador, în urmă cu puțin timp, pentru spynews.ro.

Totodată, acesta a ținut să menționeze că nu are atât de mult timp liber pe cât și-ar dori prietenul lui, pentru a se întâlni în permanență.

„Nu pot să stau toată ziua cu el, eu am treabă, nu pot să stau toată ziua cu el, să stau și să stăm. Eu nu sunt omul care să stea. El are mai mult timp liber, eu sunt un om ocupat cu responsabilități enorme. Eu sunt cântăreț, astăzi sunt la Paris, mâine la Bruxelles, poimâine în Germania și tot așa. Eu nu am timp de stat”, a mai spus Jador, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

De la ce ar fi pornit conflictul dintre cei doi

În cadrul interviului, artistul a dezvăluit și posibilul motiv principal pentru care s-a ajuns la ruptura relației de prietenie. Acesta a spus că el a început să colaboreze cu Nikolas Sax, fiind tot timpul împreună la evenimente și concerte. Astfel că manelistul a dat de înțeles că aceasta ar fi cauza supărării lui Bogdan .

„Eu l-am luat pe Nikolas Sax cu mine în orchestră și el probabil zice că stau numai cu Nikolas, nu știu, habar n-am. Nu știu ce o fi în capul lui”, a mai spus manelistul, în cadrul aceluiași interviu.

De menționat faptul că în urmă cu câteva zile Jador a anunțat colaborarea cu Nikolas, însă a dezvăluit și un detaliu neașteptat. Mai exact, acesta a ținut să spună tuturor că artistul este cel mai bun prieten al lui.

„Ca să știe toată țara, ăsta este și va fi prietenul meu cel mai bun! Care nu m-a lăsat nicio secundă la greu! M-a lăsat doar când mi-a fost bine! @nikolassax.ro mă va însoți de astăzi la toate evenimentele mele în toată Europa și toată România! Vă iubim, ne vedem la evenimente!”, a scris Jador, în urmă cu câteva zile, pe contul lui oficial de Instagram, alături de o poză cu solistul.

