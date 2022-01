Reacția unei femei din Galați, după ce furnizorul de apă i-a trimis o notificare în care o anunța că a murit: ”Cum e posibil așa ceva”

In articol:

Cazul unei foste profesoare din Galați a uimit o întreagă țară, asta după ce furnizorul de apă i-a trimis o notificare în care o anunța că a murit.

Bătrana din Galați are toate facturile plătite la zi

Femeia abia ce ajunsese acasă, iar odată ce a citit informarea din partea firmei de servicii, aceasta a rămas șocată, speriată fiind că acum, în timpul iernii, compania îi va sista serviciile, considerând că a decedat.

Mare i-a fost mirarea bătrânei din Galați atunci când a primit notificarea în care era informată că a decedat, asta pentru că femeia a declarat că era la zi cu plata tuturor facturilor. Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, atunci când după slujba de Bobotează, femeia s-a întors acasă și a găsit notificarea în cutia poștală.

De asemenea, în aceeași notificare, femeia a fost informată că destinatarul scrisorii trebuie să se prezinte de urgență la sediul companiei, altfel, în caz contrar, i se vor sista serviciile de apă, lucru ce a înspăimântat-o pe bătrână.

Bătrâna din Galați: ”P oate au zis că dacă am consum mai mic, am murit?”

De asemenea, femeia a declarat că locuiește în casa moștenită de la mama sa, având chiar acte care pot dovedi acest fapt.

Mai mult decât atât, bătrâna din Galați nu poate înțelege cum a fost posibil să se întâmple așa ceva, în condițiile în care își plătește facturile lună de lună.

Totodată, femeia a mai spus că nu a murit și că se simte foarte bine.

În schimb, reprezentanții companiei care furnizează servicii nu au dat nicio explicație până în acest moment privind acest caz.

„Cum e posibil așa ceva de la o instituție față de care mi-am plătit mereu datoriile? Sunt cu plățile la zi, poate au zis că dacă am consum mai mic, am murit? Cum să mor? Sunt vie și mă simt bine! Stau cu acte în regulă în casa pe care am moștenit-o de la mama mea, am certificat de moștenitor, contractul e valabil, încheiat pe numele meu, în 2013. Ce fac acum, dacă îmi taie apa în toiul iernii? ”, a spus femeia.

