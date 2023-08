Reacțiile uluitoare ale oamenilor, când o văd pe Mirela Vaida în realitate: „Seamănă la voce”. Prezentatoarea TV rămâne fără cuvinte de fiecare dată

In articol:

Mirela Vaida și-a început cariera în televiziune în urmă cu mulți ani și a reușit, de-a lungul timpului, să devină una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară. Vara aceasta, vedeta a avut o pauză destul de lungă de la emisiunea de succes pe care o moderează și s-a relaxat în mai multe vacanțe, alături de întreaga ei familie.

După ce a mers într-un sejur romantic, doar cu soțul ei, Mirela Vaida și-a luat copiii și au plecat, din nou, cu toții, într-o altă vacanță. De data aceasta, prezentatoarea TV a ales să se relaxeze în Egipt, acolo unde a sărbătorit și ziua de naștere a fiului ei, Vladimir. Într-o postare pe rețelele de socializare, vedeta a descris în câteva cuvinte ce înseamnă pentru ea vacanța, mărturisind că, de fiecare dată când pleacă în concediu, se întâlnește cu multe persoane care o știu de la TV, acestea având o reacție neașteptată când o vad în realitate, nemachiată, diferită de modul în care obișnuiește ea să apară pe micul ecran.

„Vacanta, pentru mine, inseamna, in primul rand, sa stau cat mai mult langa copiii mei, sa ne jucam, sa petrecem timp impreuna! Ieri a fost ziua lui Vladimir! A implinit 7 ani si, in fiecare an, de ziua lui, am fost plecati in vacanta!! In al doilea rand, vacanta inseamna sa NU ma machiez sau coafez cel putin o saptamana, ceea ce da nastere, printre romani, multor rumori in aeroport, avion sau chiar in resortul in care ne aflam: "Ea e?/ Parca ea e.. Seamana la voce../Cred ca ea e, ca are 3 copii..." Asadar, vacanta inseamna libertate totala, "incognito" chiar... Si, in al treilea rand, cel putin 2 kg in plus.. ca, nah.. asa-i la ultra all inclusive, nu? Va pup si va doresc o saptamana minunata!”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida și copiii ei [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida face sacrificii pentru o siluetă de vis

În ultimele săptămâni, prezentatoarea TV a călătorit dintr-o țară în altă, bucurându-se pe deplin de concediul pe care îl are în această vară. Totuși, între atâtea vacanțe, Mirela Vaida nu uită să aibă grijă de forma ei fizică și face tot posibilul să dea jos kilogramele în plus adunate în sejurul anterior, pregătindu-se intens pentru următorul.

În urmă cu câteva zile, după ce s-a întors din Italia, vedeta și-a surprins familia atunci când s-a urcat imediat pe banda de alergat, pentru a putea reveni rapid la silueta pe care o avea înainte de concediu. Chiar unul dintre copiii ei a imortalizat momentul, iar prezentatoarea TV a făcut imaginile publice, fără să stea prea mult pe gânduri.

„Ce să fac dacă mi-a plăcut mâncarea în vacanță? Mă strigă copiii în cor: Hai, că poți!”, a scris Mirela Vaida, alături de filmulețul postat pe Instagram.