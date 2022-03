Refugiații ucraineni ajunși în România vor beneficia de asistență medicală. Autoritățile s-au pregătit deja în acest sens

In articol:

România a luat o decizie importantă în ceea ce privește ucrainenii care au trecut granița din cauza războiului. Autoritățile au hotărât ca refugiații să beneficieze de serviciile medicale de care au nevoie, chiar dacă nu sunt asigurați.

Dr. Adrian Marinescu: "În momentul de față nu mai intră în discuție statutul de asigurat sau neasigurat pentru Ucraina"

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului "Matei Balș" din București, a declarat că România va acorda servicii medicale pentru refugiații ucraineni fără să țină cont dacă sunt sau nu asigurați.

Specialistul a amintit și despre posibilitatea ca aceștia să fie vaccinați de urgență împotriva COVID-19, pentru a elimina riscurile unor focare de infecție: "Cred că în momentul de față nu mai intră în discuție statutul de asigurat sau neasigurat, pentru Ucraina. Și spun acest lucru pentru că în spital în momentul de față, și spun acest lucru nu doar legat de “Matei Balș”, orice cetățean care are o problemă medicală, orice cetățean din Ucraina va fi asistat, indiferent dacă are sau nu asigurare, indiferent dacă are sau nu azil, nu cred că mai intră în discuție.

Se consideră asistență medicală asigurată în condiții de urgență și eu cred că inclusiv vaccinarea va intra în aceleași condiții. Pentru că până la urmă este un risc pentru România și pentru cetățenii României, apropo de alte focare de infecție cu Sars-Cov 2.", a declarat Dr. Adrian Marinescu, pentru Impact.ro.

Autoritățile iau în calcul și înființarea de noi centre de vaccinare

Dr. Adrian Marinescu a declarat că autoritățile române s-au gândit deja la posibilitatea de a înființa noi centre de vaccinare, odată cu sosirea numărului mare de refugiați ucraineni. Momentan, însă, nu s-a impus nicio măsură specială, pentru că se așteaptă să se vadă dacă va exista o "adresabilitate crescută": "Dacă va crește numărul, dacă cei care solicită azil, sunt în tranzit, vor fi în număr mai mare, e de luat în calcul. Pentru că trebuie să se gândim dacă la aceste centre de vaccinare va fi o adresabilitate crescută.

Pentru că altfel, dacă ne uităm la ce se întâmplă în România în momentul de față, sunt foarte multe centre unde, din păcate, vin extrem de puțini într-o zi. Nu se împiedică nimic ca la acele centre să ajungă cetățenii din Ucraina. Nu ne dăm seama dacă pe partea de adresabilitate va fi o intenție crescută. Ține de dinamica pe care o vom avea în zilele următoare.", a adăugat specialistul, pentru sursa citată.