Regele Charles al III-lea a urcat pe tron în data de 11 septembrie, zi neagră pentru America după atentatele din 2001. Ce previziuni fac astrologii despre domnia lui: "Are o misiune specială" | EXCLUSIV

In articol:

Regele Charles al III-lea a urcat pe tron într-o zi extrem de importantă, în data de 11 septembrie, iar 11 se pare că este și cifra destinului său acest lucru arătând că are o misiune specială, după cum a explicat astrologul Ana Ticea.

Charles al III-lea s-a născut la data de 14.11.1948, fiind primul fiu al Reginei Elisabeta a II-a și al lui Filip, Duce de Edinburgh. Ca primul născut al familiei, el avea să moștenească coroana regală odată ce mama sa se va stinge din viață, iar destinul său a fost, de la bun început, acela de a urca pe Tronul Marii Britanii.

O paralelă între Regina Elisabeta a II-a și fiul său, Regele Charles al III-lea

Astrologul Ana Ticea a vorbit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro despre harta natală a Regelui Charles al III-lea și a realizat o scurtă paralelă între el și mama sa, Regina Elisabeta a II-a.

Citeste si: Camilla Parker Bowles biografie: vârstă, unde s-a născut, viața personală. De ce a fost “cea mai detastată” persoană din Marea Britanie

"Regele Charles al III-lea este un nativ Scorpion cu Lună în Taur și cu ascendent în Leu. El a urmat la tron după moartea Reginei Elisabeta a II-a care a domnit 70 de ani. El era predestinat să devină rege, având în vedere că pe harta natală el are semnele de destin: Nodul Nord în Taur și Nodul Sud în Scorpion, iar noi ne aflăm într-o perioadă în care nodurile lunare se flă pe această axă.

De asemeni, harta sa este harta unei persoane care denotă ideea de autoritate și de recunoaștere din partea celorlalți, având în vedere că el împreună cu mama dânsului au și niște aspecte pe hărțile natale care denotă câteva lucruri în comun.

Foarte interesant este că mama dânsului este nativ Taur cu Luna în Leu și cu ascendent în Capricorn, iar Regele Charles al III-lea este nativ Scorpion cu luna în Taur și cu ascendentul în Leu, fiind născut pe 14 noiembrie 1948.

În primul rând, un ascendent în Capricorn așa cum l-a avut Regina, îi conferă longevitate acestei perioadei de domnie. Ascendentul în Leu al Regelui Charles al III-lea înseamnă că are o vizibilitate foarte mare și își dorește foarte mult să iasă în evidență cu acest ascendent, fiind foarte puternic.

De asemeni, nodurile lunare, fiind legate de aceste semne fixe Taur – Scorpion sunt foarte pregnante și arată de foarte multe ori și anumite situații prin care trebuie să treacă o persoană, nu foarte ușoare, dânsul având de învățat ideea de a putea să fie un motiv de sprijin pentru ceilalți și o persoană de încredere, mai ales că are și Luna în Taur. Asta înseamnă că poate aduce celorlalți un motiv de a avea o autoritate, iar ei să îl poată vedea în acest sens", a precizat astrologul Ana Ticea, pentru WOWbiz.ro.

Regina Elisabeta a II-a, alături de fiul său, actualul Rege Charles al III-lea [Sursa foto: Profimedia]

Citeste si: Cum făceau amor Prințul Charles și Diana. Ce a declarat Prințesa, în urmă cu 37 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Detaliul care i-a surprins pe toți! Ce au observat sutele de admiratori care s-au adunat să plângă moartea REGINEI, atunci când frații William și Harry au apărut cu soțiile lor..- bzi.ro

Ce spun astrologii despre domnia Regelui Charles al III-lea

Odată ce a analizat harta natală a Regelui Charles al III-lea, Ana Ticea ne-a dezvăluit cum va arăta domnia actualului Rege. Fiul Reginei Elisabeta a II-a se pare că va face o serie de schimbări importante și va dori să își lase amprenta în anii de domnie, dar va respecta și tradițiile păstrate de-a lungul timpului.

Citeste si: Ce titlu va primi Camilla, după ce Charles al III-lea a fost încoronat Rege al Regatului Unit

"Având ascendentul în Leu, asta înseamnă foarte mult lucruri pe care și le va dori ca și un mod de interes personal, în sensul în care dorește să poată să ofere celorlalți ideea unor decizii care să-l aibă în prim plan. Din punctul meu de vedere asta înseamnă și anumite schimbări în viitor, probabil ale unor lucruri pe care până acum le vedeam fixe, într-un mod fix.

Având Luna în Taur el va oferi și continuarea unor tradiții în ceea ce privește modul în care va lua decizii. Va respecta anumite tradiții și probabil că va trebui să renunțe, cu greu, la niște lucruri care nu i se par din punctul dânsului de vedere a fi viabile în viitor. Marte în Săgetător, pe harta dânsului, înseamnă foarte multă putere de a putea să rezolve problemele internaționale.

De asemeni este o persoană care îndrăgește foarte mult sportul și foarte mult lucrurile care țin de diplomație. Este un foarte bun diplomat, iar faptul că Venus este în Balanță, asta înseamnă că va dori foarte mult, prin decizii, să mențină pacea", a explicat astrologul Ana Ticea, pentru WOWbiz.ro.

Ana Ticea, astrologul WOWbiz.ro & WOWnews [Sursa foto: Facebook]

Ascendentul în Leu accentuează dorința de a străluci

Astrologul Ana Ticea ne-a vorbit despre ascendentul în Leu al Regelui Charles al III-lea și despre cum va influența acesta dorința suveranului de a fi în lumina reflectoarelor.

" Dânsul va dori foarte mult, prin acest ascendent în Leu, își va dori să aibă un cuvânt de spus în tot ceea ce se decide. Îi place foarte mult lumina reflectoarelor. Ascendentul în Leu este mai pregnant și accentuează dorința de a străluci.

Totodată, el are un Pluto pe ascendente, iar acest Pluto pe ascendent conferă această dorință de a schimba anumite lucruri. De aici vor porni aceste dorințe, probabil legate și de toate problemele zbuciumate care au ieșit la suprafață pentru că acum se știu toate lucrurile, mai ales privind relația cu doamna Camila. Aceste lucruri au ieșit la suprafață datorită acestui Pluto pe ascendent.

El își va dori să facă schimbări, vor veni schimbări datorită ascendentului în Leu care vrea să îi lase această dorință de a fi original, de a străluci, de a avea autoritate, de a fi original, dar va păstra și tradițiile cu Luna în Taur. Îi va fi foarte greu să facă niște schimbări dramatice, dar își va dori să își pună o amprentă asupra unor situații", a mai precizat ea.

Semnele zodiacului [Sursa foto: PixaBay]

Ce semnifică cifra 11, data la care Charles a urcat pe tron

Regele Charles al III-lea a urcat pe tron la data de 11 septembrie 2022, iar astrologul Ana Ticea ne-a dezvăluit faptul că inclusiv cifra destinului său este 11, acest lucru simbolizând faptul că "are o misiune specială".

"El are o hartă natală foarte frumoasă și complexă. Data de 11 semnifică misiunea ta în viață. O misiune și un gând că trebuie să îi dai forță și valoare. Acel lucru urma să se întâmple, adică ești pe misiunea ta personală.

1.11.1948 arată că și cifra de destin a Regelui Charles al III-lea este 11, iar asta înseamnă o misiune specială.

Numărul 11 este amprentat și este o cifră maestru, are o vibrație foarte puternică, în sensul în care lucrurile se întâmplă așa cum trebuiau să se întâmple. El urma să fie rege în această perioadă cu nodurile Lunare pe axa Taur – Scorpion, având în vedere că el are pe harta natală aceste noduri lunare Taur – Scorpion. Nodul Nord în Taur și Nodul Sud în Scorpion. El trebuie să lase în trecut lucrurile controversate, căci axa de Nodul Nord în Taur înseamnă un om pe care trebuie să se bazeze ceilalți, să aibă valoare și să imprime acea forță pe care ceilalți să o simtă, în cât să poată să îi confere acel respect, acele merite. Nodul Nord în Taur înseamnă că are misiunea karmică de a fi un sprijin pentru ceilalți.

Pluto în Leu arată că are nevoie să i se respecte autoritatea ca rege și să se aibă în vedere ideile și concepțiile sale. Nodul Nord în casa 10 arată că este foarte importantă demnitatea", a mai adăugat astrologul Ana Tice, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Regele Charles al III-lea a urcat pe tronul Marii Britanii după moartea mamei sale, Regina Elisabeta a II-a care s-a bucurat de o domnie de peste 70 de ani.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!