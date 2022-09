Regele Charles al III-lea, primul discurs în calitate de suveran al Regatului Unit. Moștenitorul său, William, devine prinț de Wales: „Va primi toate titlurile scoțiene care au însemnat mult pentru mine”

In articol:

Regele Charles al III-lea și Regina consoartă Camilla au ajuns la Londra în urmă cu câteva ore, după ce în urmă cu o zi s-au aflat la Castelul Balmoral, la căpătâiul Reginei Elisabeta a II-a, care și-a dat ultima suflare în prezența celor mai apropiați membrii ai familie regale.

Noul suveran al Regatului Unit, alături de partenera lui de viață, au stat de vorbă cu supușii care se aflau în fața Palatului Buckingham și care o jeleau pe cea care i-a condus timp de șapte decenii. De asemenea, oamenii ardeau de nerăbdare să-l vadă pe noul lor monarh, iar după ce i-au transmis condoleanțe, au cântat noul imn național: „God Save The King” Regele Charles al III-lea și Regina consoartă Camilla s-au plimbat pe lângă porți, printre mii de buchete de flori, iar mai apoi au intrat în curtea Palatului Buckingham, unde a avut loc prima audiență oficială a Regelui Charles al III-lea cu Liz Truss, șefa guvernului britanic.

Primul discurs public al Regelui Charles, după ce a moștenit tronul. Ce le-a transmis supușilor săi

În urmă cu doar câteva momente fiul cel mare al al Reginei Elisabeta a II-a a susținut și primul său discurs în calitate de Rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

După ce a omagiat amintirea mamei sale, Regele Charles al III-lea face și prima schimbare.

Astfel că fiul său cel mare și următorul pe linie care va moșteni tronul, William, a primit titlul de prinț de Wales. De asemenea, Catherine, soția lui, primește titlul de prințesă de Wales.

Noul monarh al Regatului Unit a reînnoit promisiunea făcută de Majestatea Sa Regina și a promis că va conduce Regatul Unit cu același devotament și cu aceeași iubire cu care a făcut-o mama sa.

În încheiere, acesta i-a transmis un mesaj emoționant Reginei Elisabeta a II-a.

„Vă vorbesc astăzi cu sentimente de profundă tristețe. In decursul vietii sale, Majestatea Sa Regina, iubita mea mamă, a fost un exemplu pentru mine si pentru intreaga familie. Ii datoram din inima cea mai mare datorie pe care orice familie o poate avea catre mama pentru afectiuea, ghidajul, intelegerea si pentru exemplul pe care ni le-a oferit. Regina Elisabeta a avut o viata bine traita, a promis ceva si s-a tinut de acea promisiune si este deplansa de intreaga natiune. Acea promisiune de serviciu pe viata v-o reinnoiesc tututor astăzi. Impreuna cu durerea personala pe care toata familia o simte si pe care o imparatasim cu voi in Regatul Unit si in tarile in care regina este seful statului.

Avem un sentiment de recunostinta pentru cei 70 de ani in care mama mea, regina, a servit intreaga natiune. În 1947, in cea de-a 21-a zi de naștere a ei, Intr-o inregistrare a promis ca-si va devota viata, fie ea lunga sau scurta, in serviciul oamenilor. Aceea a fost mai mult decat o promisiune, a fost un angajament profund, personal, care i-a definit intreaga viata. A facut sacrificii pentru datorie, dedicarea ei si devotamentul ei nu au fost niciodata oprite indiferent cat s-au schimbat timpurile, in momentul in care a aparut progresul, dar si in momente de tristete. In viata ei in serviciul public am vazut o iubire pentru traditie, dar si imbratisarea progresului care ne-a facut mareti ca si natiune. Admiratia si respectul pe care le-a inspirat au devenit o marca a domnieii ei. Asa cum poate confirma orice membru al familiei, a combinat aceste calitati cu umor, caldura si o abilitate de a vedea tot timpul ce e mai bun in oameni

Imi prezint omagiile memoriei mamei mele si onorez viata in serviciul oamenilor. Stiu ca moartea ei aduce multa triste si impartasesc aceasta pierdere, peste masura, cu voi toti. Atunci cand regina a venit pe tron, oamenirea inca facea fata cu greu a ceea ce a urmat dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial si inca traiau dupa conventiile unei lumi de mult trecute. In ultimii 70 de ani, am vazut cum societatea nostra a devenit una multiculturala si multireligioasa. Institutiile statului s-au schimbat si ele, dar printre toate aceste schimbari, natiunea si intreaga familie delegate, de ale caror traditii si realizari sunt atat de mandru, au prosperat. Valorile noastre au ramas si trebuie sa ramana constante. Rolul si responsabilitatile monarhiei răman, de asemenea, la fel ca relatiile si responsabilitatile catre Biserica Angliei, biserica de care este atat de adanc legata propria mea credinta. In acea credinta si valorile pe care le inspira am fost crescut sa am un simt al responsabilitatii pentru ceilalti, un respect pentru traditii, libertate si responsabilitati fata de istoria noastra unica si parlamentul nostru.

Asa cum regina a demonstrat atat de mult devotamnet, promit ca atata timp cat voi fi rege, voi respecta constituia, si o vot considera inima tarii. Oriunde ati locui in Regatul Unit sau in teritoriile pe care le are Commonwealth-ul in lume, oricare v-ar fi credintele, va voi servi cu devotament si iubire, asa cum am facut toata viata.

Viata mea se va schimba pe masura ce voi prelua noile responsabilitati. Nu voi mai putea sa ofer atata energie pentru ONG-urile pe care le iubesc atat de mult, dar stiu ca aceatsa munca importanta va fi pe maini bune.

Este un timp al schimbarii pentru familia mea, contez pe ajutorul iubitei mele soții Camilla, care si-a indeplinit indatoririle acum 70 de ani si a devenit regina mea consoarta. Stiu ca se va ridica la nivelul asteptarilor noului ei rol si stiu ca am invatat ca ma pot baza pe ea. Mostenitorul meu, William, va primit titlurile scotiene ce au insemnat atat de mult pentru mine, ma va urma ca duce de Cornwall si va prelua responsabilitatile pe care le-am avut pentru mai mult de cinci decenii.

Astazi, sunt mandru de printul de Wales, un titlul pe care am fost privilegiat sa-l am in decursul vietii mele. Cu Catherine langa el, noi printi si printese de Wales vor continua sa inspire si sa conduca conversatiile noastre nationale, aducand ajutorul acolo unde este necesar. De asemenena, vreau sa-mi exprim iubirea pentru Harry si Meghan, pe masura ce continua sa-si construiasca vietile in Statele Unite.

In putin peste o saptamana ne vor intregi ca natiune, ca o comunitate globala. În momentul nostru de tristete sa ne amintim si sa ne luam puterea din lumina puterea exemplului ei. In numele intregii familii, imi ofer cele mai sincere multumiri pentru suportul pe care ni l-ati aratat. Inseamna mai mult pentru mine decat as putea sa exprim vreodata. Pentru draga mea mama, pe masura ce iti incepi ultimul drum pentru a te alatura tatalui meu vreau sa-ti spun doar atat: <<Multumesc pentru iubirea ta, pentru devotamentul tau pentru familia noastra si familia tarii pe care ai servit-o neobosita pentru atat de multi ani. Fie ca ingerii să-și calauzeasca calea>>”, este primul discurs susținut de noul Rege al Marii Britanii.

Regina Elisabeta a II-a a murit la 96 de ani, după o domnie de 70 de ani, fiind cel mai longeviv monarh al Marii Britanii. Acum, în locul ei pe tron va urca fiul ei cel mare, Regele Charles al III-lea, care va fi încoronat sâmbătă, 10 septembrie 2022, cu o zi în urmă față de protocolul stabilit. Alteța Sa va fi înmormântată în zece zile, timp în care toți supușii își vor putea lua rămas bun de la ea și îi vor putea aduce un ultim omagiu.