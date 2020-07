In articol:

Dorin Cioabă, regele romilor, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, iar în acest moment se află internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, conform Mediafax. Dorin Cioabă a fost internat luni seară, după ce a fost confirmat cu coronavirus. Acesta a făcut un test, după ce la sfârșitul săptămânii trecute, a luat parte la o adunare a romilor, în Argeș.

Citeste si: Andreea Esca a revenit joi la pupitrul știrilor, după ce s-a vindecat de COVID-19. Ce le-a transmis fanilor

Citeste si: Monica Gabor o să ia foc! Mirela Vaida a comparat-o cu Vulpița

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Jador nu o susține pe Ella în finala Puterea dragostei! Totul s-a întâmplat la București

Unchiul și mătușa, morți de COVID-19

Gogu Mihuțescu, fratele primului rege al romilor, Ioan Cioabă, și soția acestuia au murit la sfârșitul lunii martie din cauza coronavirusului. Cei doi soți au murit în aceeași zi, dar la câteva ore distanță. Femeia fusese despistată pozitiv cu coronavirus, în timp ce soțul ei era doar suspect. Gogu Mihuțescu avea 70 de ani, iar soția lui 68 de ani. Unchiul și mătușa regelui romilor se întorseseră din Turcia, cu simptome specifice coronavirusului.

”Soția lui este confirmată cu coronavirus, încă de sâmbătă seara. A avut coronavirus și cadrele medicale care au dus-o vineri cu salvarea sunt acum în izolare. Ea a fost intubată, am stat câteva zile, am așteptat, am crezut că își revine, dar în final a decedat. Între timp și sotul a fost internat, chiar cu o zi sau două înaintea femeii. Avea probleme medicale, făcea dializă. S-a agravat și starea lui și a murit luni. Era suspect”, declara la acea vreme chiar Dorin Cioabă pentru Ora de Sibiu.