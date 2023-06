Regretul care l-a măcinat pe Jorge, după despărțirea de fosta soție, Alina Laufer. A dezvăluit totul abia acum, la 11 ani de la divorț: "Parcă și știa că mă afectează atât de tare"

In articol:

Jorge este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști din țara noastră. Cântărețul se poate declara un bărbat împlinit. De-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes, la care a muncit din greu, dar și o familie minunată.

Acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 10 ani alături de Ramona Prodea. Din rodul iubirii lor a luat naștere și un băiețel, David, în vârstă de șase ani. Din căsnicia cu Alina Laufer, artistul mai are o fiică, pe Karina, de 14 ani. De asemenea, la rândul ei, partenera de viața a acestuia mai are o altă fiică dintr-o căsnicie anterioară și anume, Ilinca.

Regretul care l-a măcinat pe Jorge, după despărțirea de fosta soție, Alina Laufer. [Sursa foto: Instagram]

Jorge a suferit enorm atunci când fiica sa, Karina, s-a mutat în SUA

Chiar dacă a avut parte de un mariaj eșuat alături de Alina Laufer, au trecut mai bine de 11 ani de când cei doi au decis să divorțeze, iar acum Jorge este mai fericit ca niciodată. Își iubește toți cei trei copii în mod egal și nu a făcut niciodată diferențe între aceștia.

Karina și mama sa, Alina Laufer, au locuit pentru o perioadă de doi ani peste Ocean. Jorge a mărturisit că atunci a fost cea mai dureroasă experiență pentru el, deoarece nu se puteau vizita foarte des și vorbeau destul de rar la telefon. Din această cauză, artistul a suferit enorm și nu s-a putut concentra la nimic, însă acum spune că a iertat-o pe fosta soție pentru decizia luată la momentul respectiv.

„Da, uite o perioadă când a pleca Karina și s-a mutat 2 ani în America cu mama ei, a fost cel mai dureros lucru la momentul respectiv. Pentru că nu mă așteptam să se întâmple asta mai ales că noi nu puteam să ne vedem atât de des. Dar faptul că a și plecat din țară, 2 ani de zile în care nu ne vedeam. Am văzut-o de 4 ori și vorbeam pe video call, când o lăsa maică–sa, a fost foarte dureros.

Adică 2 ani de zile în care nu eram om, nici nu mă puteam concentra la ce am de făcut. Pe mine chestia asta m-a afectat. Parcă și știa că mă afectează atât de tare din moment ce făcea atât de des treaba asta. Dar am iertat, am lăsat în urmă, sunt mai atent ca niciodată la ce se întâmplă în jurul meu și la ce spune orice om în jurul meu, și în jurul copiilor mei.”, a mărturisit Jorge pentru ciao.ro.

Ce planuri are Jorge pentru vara aceasta?

Cântărețul a mărturisit că o să aibă o vară extrem de încărcată, însă nu cu vacanțe, așa cum era de așteptat, ci cu multe evenimente, podcast-uri, concerte și diverse filmări. Cu toate acestea, artistul va avea parte și de câteva momente de relaxare alături de copiii săi. Vor pleca în străinătate, într-un sejur all inclusive și se vor bucura, cu siguranță, de timpul petrecut împreună.

„Muncă, foarte multe evenimente, filmări. Sunt foarte fericit că am de trăit o vacanță de o săptămână cu copiii, la începutul lui Iulie și o avem stabilită. Mergem în străinătate, la fel cum am mers în fieecare an, cu copiii, la un all inclusive. E mai ușor, mai comod pentru ei, se dau pe toate toboganele, toate nebuniile. În rest doar evenimente, podcast-uri, nunti, cântari, concerte, prezentat de evenimente și toate nebuniile.”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.