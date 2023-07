Regulile pe care Elena Gheorghe și soțul ei le aplică în educația celor doi copii: „Am văzut ce se poate întâmpla”. Artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața de familie

In articol:

Elena Gheorghe este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. Artista, în vârstă de 37 de ani, s-a bucurat întotdeauna de un succes imens în industria muzicală și s-a aflat mereu în preferințele publicului. Pe lângă viața profesională împlinită pe care o are, Elena Gheorghe și-a format și o familie extrem de frumoasă.

În 2011, cântăreața s-a căsătorit cu partenerul ei de viață, Cornel Ene, iar în timpul căsniciei, în viața lor au apărut și cei doi copii , Nicholas și Amelie.

Citește și: Gestul total neașteptat pe care Lili Sandu l-a făcut la adresa Adelei Popescu, în timpul unui interviu. Soția lui Radu Vâlcan a rămas blocată când a văzut-o

Elena Gheorghe este o persoană foarte discretă și vorbește rar în interviuri despre viața ei personală. Însă, recent, vedeta a povestit despre modul în care ea și soțul ei, Cornel, își cresc cei doi copii. Potrivit artistei, atât Nicholas, cât și Amelie, îi calcă acesteia pe urme și îi moștenesc talentul muzical. Totuși, Elena Gheorghe nu vrea să își forțeze copiii să urmeze o carieră în același domeniu în care activează ea și preferă să le ofere libertatea de a alege ce vor să facă pe viitor.

Citește și: Adela Popescu s-a întors în locul în care a copilărit! Prezentatoarea TV le-a oferit mămicilor sfaturi de aur: „Nu prea mult”

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului. Vladimir Putin a promulgat legea!- stirileprotv.ro

„Ambii au ureche muzicală și voce. Noi ne-am propus dinainte să-i avem că ai noștri copii vor face ceea ce le place în viață. Atât eu, cât și Cornel am fost susținuți de părinți în direcția în care ne-am dorit. Am avut colegi, prieteni care au făcut ce au vrut părinții lor și n-au fost fericiți până nu și-au găsit propriul drum. Noi le oferim variante și ei vor alege. Momentan, Nicholas vrea să facă muzică, Amelie, balet și desen. Amelie e argintul viu, e nebunia noastră frumoasă care zburdă de dimineața până seara. (zâmbește) E mereu pusă pe glume, are idei trăsnite, știe să se impună și e foarte hotărâtă. Adoră tot ce înseamnă plușuri, are o colecție care cred că ne va da afară din casă în curând și îi plac în continuare dulciurile, dar mănâncă cu poftă fructe și legume, în special morcovi”

, a declarat Elena Gheorghe pentru Viva.ro

Elena Gheorghe a vorbit despre modul în care ea și Cornel Ene au decis să își educe copiii [Sursa foto: Instagram]

Ce reguli le-au impus Elena Gheorghe și Cornel Ene copiilor

Noua generație este pasionată de tot ceea ce înseamnă tehnologie, iar copiii vor să se joace tot timpul pe micile ecrane, petrecând multe ore în fața telefonului. De aceea, Elena și Cornel au decis să le impună câteva reguli celor doi copii ai lor, stabilind un program săptămânal, cu un număr de în care au voie să se joace pe gadget-uri. Nicholas și Amelie nu par să fie mereu înțelegători și să respecte orele de joacă, dar părinții lor încearcă să discute cât mai serios cu ei și să îi facă să înțeleagă de ce este important să stea cât mai puțin în fața ecranelor.

Citeste si: „Acel monstru care mi-a săpat groapa, a căzut chiar el în ea. Din surse am înțeles că el a vrut să îmi ia viața.” Care este motivul adevărat pentru care Daniel Balaciu a atacat-o pe Dana Roba- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate Definitivat 2023: Când se publică notele profesorilor, învățătorilor și educatorilor pe Edu.ro? Anunțul făcut de Ministerul Educației- stirilekanald.ro

Citeste si: Ies la iveală noi ipoteze halucinante în cazul Danei Roba: "Judecătorii s-au uitat în telefonul lui. Voiau să-mi fure banii și să mă omoare". Daniel Balaciu nu ar fi premeditat singur atacul- radioimpuls.ro

Citește și: Elena Gheorghe, la un pas să anuleze concertul de la Sala Palatului din cauza problemelor de sănătate: "Trebuie să recunosc și să dau din casă"| EXCLUSIV

„E foarte greu să menții un echilibru, dar nu imposibil. De cele mai multe ori ne iese, pentru că avem reguli clare pe care le-am impus pe parcurs, când am văzut ce se poate întâmpla. Vorbim mult cu ei și le explicăm. Câteodată, înțeleg din prima, alteori trebuie să le repetăm de mai multe ori. În timpul școlii, au voie la ecrane doar în weekend, trei ore, iar în vacanță, au o oră și jumătate la dispoziție pe zi să se joace pe telefon sau pe PlayStation. În rest, pot face orice altă activitate care nu implică niciun fel de ecran. Când sunt bolnăviori, e haos, sunt niște escroci sentimentali”, a mai povestit Elena Gheorghe.