Reîntâlnire surpriză pe platoul "Jocul cuvintelor"! O jurnalistă Kanal D s-a revăzut cu Dan Negru după aproape 10 ani: "Aveam 12 ani când am participat la concursul muzical" | EXCLUSIV

Dan Negru a avut parte de o surpriză, chiar în platoul emisiunii ce urmează să fie difuzată la Kanal D, "Jocul cuvintelor". O jurnalistă din cadrul postului de televiziune l-a suprins cu o fotografie în care apăreau cei doi, în urmă cu aproape 10 ani.

Dan Negru, moderatorul unui show de cultură generală

Povestea este de-a dreptul impresionantă.

Miercuri, la ora 22:30, toți românii trebuie să fie cu ochii pe Kanal D, deoarece are loc premiera show-ului prezentat de Dan Negru, "Jocul cuvintelor". Este vorba despre un nou format și anume un concurs de quiz, destinat tuturor celor pasionați de cultură generală. Este o joacă frumoasă, atractivă, tocmai prin simplitatea ei.

Un vocabular exersat, proprietatea termenilor și ușurința de a face conexiuni corecte sunt acele ingrediente care oferă oricui șansa găsirii cuvântului potrivit. "Jocul Cuvintelor" va fi difuzat de trei ori pe săptămână, iar românii vor fi martorii unui show de quiz dedicat întregii familii, tot cei din fața micilor ecrane putând să își antreneze mintea, căutând și ei soluțiile definițiilor oferite de prezentator.



Dan Negru și jurnalista Kanal D, întâlnire emoționantă

Cu câteva zile înainte de marea premieră a concursului "Jocul cuvintelor", Dan Negru a prezentat colegilor săi de la Kanal D, platoul emisiunii pe care o moderează. Acolo a fost prezentă și Andrada Bratovianu, jurnalistă la WOWbiz.ro, care l-a revăzut față în față pe celebrul prezentator, după 8 ani. În anul 2014 a participat la un concurs muzical, găzduit de Dan Negru, unde a avut șansa să îl cunoască în persoană.

Aceasta a păstrat drept amintire și o serie de fotografii cu el, pe care i le-a arătat, reușind să îl surprindă.

"Aveam 12 ani când am participat la concursul muzical. Am vorbit cu el nu doar pe scenă, cât și în culise. Mi-am dat seama că indiferent de circumstanțe este același om profesionist, carismatic, cu vorbele la ei și căruia nu îi lipsește niciodată voia bună. Fiind pentru prima dată într-un platou de televiziune atât de mare, aveam foarte multe emoții, însă Dan Negru, cu felul său de a fi și cu încurajările de rigoare, m-a ajutat să le depășesc și să mă concentrez pe actul meu artistic. Să îl revăd acum, după 8 ani, a fost o reală plăcere. A rămas același om minuant pe care l-am cunoscut în 2014. I-am arătat fotografiile cu noi de atunci și bineînțeles, am făcut altele noi acum.", a declarat Andrada Bratovianu, jurnalist WOWbiz.ro.

În cadrul întâlnirii, tânăra s-a jucat cu Dan Negru, fiind curioasă de formatul emisiunii "Jocul cuvintelor". Cei doi s-au distrat pe cinste și au depănat amintiri valoroase. Dan Negru a rămas impresionat de revederea cu Andrada și de ceea ce au povestit.

"Wow! Cum arătam! Uite cum e viața asta! Te-am întâlnit la concursul muzical acum câțiva ani, iar astăzi îmi iei interviu și suntem colegi la același post de televiziune. Nu îmi vine să cred!", a exclamat Dan Negru, când a văzut imaginile cu el și Andrada, din 2014.