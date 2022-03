"Relația mea cu Theo Rose a fost una foarte ciudată" Emilian a spus tot adevărul despre colaborarea cu îndrăgita artistă | EXCLUSIV

In articol:

Emilian este unul dintre artiștii momentului, care orice scoate, devine instant hit. A colaborat cu nume mari din industria muzicală românească, printre care și Theo Rose. Fanii îl iubesc și apreciază atât pentru talent, cât și pentru carisma pe care o are.

Emilian, adevărul despre relația cu Theo Rose

Emilian și Theo Rose au lansat, în urmă cu ceva timp, piesa "De trei zile nu am somn", care a avut un succes fantastic. Invitat în cadrul podcastului Roxana te dezbracă de secrete, moderat de Roxana Nemeș și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, artistul a vorbit deschis despre relația lor și cum au ajuns să colaboreze. Povestea este absolut fascinantă.

"Relația mea cu Theo Rose a fost una foarte ciudată, pentru că eu nu mă cunoșteam cu ea. În toată piesa asta "De trei zile nu am somn", mi-am dorit, dar nu m-am așteptat niciodată să se întâmple. Toată treaba a început când eu eram acasă și voiam să fac o piesă, nu mi-a ieșit și după care a venit ideea asta și am pus-o pe Instagram și i-am dat și tag lui Theo și am zis că dacă piesa ajunge la ea, poate iese o colaborare. Eram pe vibe acasă și am văzut că foarte multă lume îmi scrie ce piesă e și de unde e. Deci efectiv i-am dat tag și în 20 de minute i-a dat repost. I-am scris "Bă, tu vorbești serios?". Are ea o vorbă, "E puternică". A zis că își dorește să facem asta împreună.(...) E o fată foarte mișto, dar m-am gândit că fiind pe val are multe piese și nu vrea.", a declarat Emilian.

Emilian, despre momentul în care i s-a interzis să mai cânte

Din păcate, viața lui Emilian nu a fost mereu roz.

Acesta a căzut pradă depresiei, atacurilor de panică, după ce i s-a spus că nu mai are voie să cânte. Cântărețul și-a amintit de acel moment greu din viața sa și s-a destăinuit în fața Roxanei Nemeș.

"Am fost la un concurs de muzică și m-au apucat atacurile de panică, am ajuns în spital, i-am explicat simptomele, nu știam pe atunci ce înseamnă asta, credeam că am o problemă. M-am dus că îmi era rău, simțeam că leșin de fiecare dată când mă trezeam din somn, mă lua panica, amețeam, ceva rău. O doamnă de acolo mi-a zis că ar fi bine să nu mai cânt că există riscul să mi se spargă o venă la creier. În momentul ăla am intrat într-o despresie reală, care, mulțumesc lui Dumnezeu nu a durat prea mult. I-am chemat pe ai mei, au venit tocmai de la Iași și m-au luat acasă. Am încercat să mă scot din starea aia, mi-am făcut toate analizele, s-a dovedit că nu am nimic, dar a rămas ceva acolo.", a mărturisit Emilian, în podcastul Roxana te dezbracă de secrete.