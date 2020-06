In articol:

Într-un vlog transformat mai mult în confesiune, Simona Braboveanu, fosta concurentă Puterea Dragostei discută cu Rafaelo despre săruturi furate pe ascuns, iubire și amante.

După ce au depănat mai multe amintiri, povestind chiar un sărut secret ce a avut loc în casa Puterea Dragostei, Simona îi adresează Vulpiței mai multe cuvinte ce dau de bănuit: ”Eu sunt nevasta, tu amanta”,” Vulpița îl iubește (pe Rafa)”.

Ce mai ascunde Rafaelo în legătură cu Vulpița?

Simona nu se oprește aici cu declarațiile șocante: ”Vulpița îl iubește pentru că are urmăritor. Vulpița are urmăritori datorită lui Rafaelo”, ”Da mie chiar îmi pace de Viorel, are bani, are mușchi(...)”Vulpițo, ți l-am luat și pe Rafa și pe Viorel. Rafaelo chiar a fost amantul meu, era cu una blondă și se întâlnea cu mine, mă rog acum e și Vulpița.”

Aceste secrete scoase la iveală de Simona șochează și mai mult și nu fac decât să întărească suspiciunile deja existente cu privire la o posibilă relație secretă între Vulpița și fostul concurent Puterea Dragostei.

Deja certați, aruncându-și cuvinte urâte precum izbucnirea lui Viorel: „Dacă nu era Vulpița cu prima piesă, eu cu a doua piesă și apoi iar Vulpița cu a treia piesă, nu știa nimeni de individul ăsta”și răspunsul acid al lui Rafa: „Băi, ambalatorule, cine te crezi? Nu iti permit să vorbesti asa, băi necunoscutule! Eu eram bine inainte sa vin aici, tu erai nimic”, cei doi conduc la suspiciuni cu privire la o posibilă gelozie datorată unor infidelităti. Să fie oare Vulpița într-o relație cu Rafaelo?

Vulpița, relație cu Rafaelo?

Rafaelo i-a făcut un cadou extravagant Vulpiței. Artistul a făcut un vlog în care a dezvăluit că și-a vândut Mustangul pentru a-i cumpăra o mașină Vulpiței. Artistul s-a filmat în timpul probelor pentru mașina pe care urma să i-o facă cadou Vulpiței, dar nu a dezvăluit marca sa până nu a aparut și Vulpița la cadru.

„Veronica, ți-am luat mașină! Surpriză! Imediat o să vezi surpriza. Am dat Mustang-ul meu și diferența și ți-am luat ție o mașină. Deci pe tine te cheamă Maki, da? Așa că ți-am luat mașina cu Maki la număr. Ți-am luat mașină special pentru tine”, a zis Rafaelo pe vlog.

În urma celor întâmplate s-au făcut mai multe speculații cu privire la posibilul triunghi amoros, iar acum datorită vlogului fostei concurente de la Puterea Dragostei, Simona, pare că aceste supoziții chiar sunt fondate.