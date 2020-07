Relaxare și socializare la doi pași de Capitală

Am descoperit un club sportiv de poveste la doi pași de Capitală.

Ilinca Obădescu: Bună!

Mircea Dragomir: Eu sunt Mircea Dragomir. Îmi pare bine să vă am aici.

Ilinca Obădescu: Bună Mircea! Sunt pregătită de golf. Astăzi vreau să am prima mea lecție de golf.

Mircea Dragomir: Te văd pregătită, te simt pregătită și îți urez bun venit!

Ilinca Obădescu: Vestimentar pegătită dar nu știu dacă am să mă descurc cu crosa.

Mircea Dragomir: Nu-ți fă nicio grijă! Se spune despre golf că e un sport pe care îl înveți imediat dar e imposibil să joci bine. Așa că, fără stres. Asta ne învață golful, să nu ne luam în serios, să ne relaxăm și să avem fun pe teren.

Ilinca Obădescu: Dar văd că aici este un adevărat club de golf. Ca în străinătate.

Mircea Dragomir: E un club de golf. Ați nimerit foarte bine că astăzi avem chiar și o copmetiție. Se numește Briggest Golf. Ce înseamnă asta? Înseamnă că încercăm să construim un pod către golf pentru toți cei care doresc să înceapă acest sport minunat.

Ilinca Obădescu: Hai să vedem dacă mă descurc sau nu.

Mircea Dragomir: Hai să facem așa. Dacă reușești să pui mingea în gaură din mai puține lovituri cu una decât ar trebui, ai un membership de la noi. Facem pariul asta?

Mircea Dragomir: Uite o minge. Ia și crosa. Se numește Patter și pe asta o folosim doar pe gri. Griul este suprafața pe care este poziționată cupa. Scopul este să ajungi cu mingea pe green, să o pui în cupă din cât mai puține lovituri.

Mircea Dragomir: Pentru lovitura asta trebuie să ai ușor genunchii flexați. Dacă schiezi e aproape de cum stai în clăpari. Mâinile trebuie să fie așezate așa și lovitura se execută din umeri.

Ilinca Obădescu: Pe lângă

Mircea Dragomir: Aproape a intrat.

Ilinca Obădescu: Încă o dată! Am dat prea tare acum. Se vede că am mâncat de dimineață.

Ilinca Obădescu: Miros de iarbă, aer curat, mă îndrept către următoarea gaură.

Cristian Fugaciu: E perfect! E cea mai bună modalitate de a mă deconecta. Sunt aproape singur sau cel mult cu prietenii în mijlocul naturii. Nu mă gândesc la nimic altceva decât bineînțeles la golf și la familie și la relaxare. Se aud păsărelele, adie vântul. Foarte frumos este aranjat, manageriat. Este super frumos.

Ilinca Obădescu: Știu că practici acest sport doar de o lună jumătate. Cât de repede ai reușit să înveți acest sport?

Cristian Fugaciu: Acum o lună jumătate am început să vin. De o lună jumătate am ajuns la nivel bun pentru că avem oameni cu experiență la maxim. Totul este perfect și super frumos.

Mircea Dragomir: Ilinca! Bun venit de pe teren! Cum a fost?

Ilinca Obădescu: Perfect a fost. Asta e mingea câștigătoare. Din trei încercări am reușit.

Mircea Dragomir: Woaw! Felicitări! Un pahar de limonadă pentru tine. Așa cum ți-am promis, dacă reușești un scor bun, prmești un membership card de la noi.

Ilinca Obădescu: Mulțumesc! Am să vin cu drag aici. Îți mulțumesc mult de tot!

Mircea Dragomir: Și noi te așteptăm cu mare, mare drag. Sper să te apuci de golf și sper ca prin intermediul mesajului pe care tu îl transmiți mai departe, cât mai multă lume să vină să înceapă golf, oriunde oricum, jucați golf!