Remedii naturiste pentru gripă și răceală. Vezi care sunt plantele minune

În această perioadă, România duce o luptă cu gripa și răcelile de sezon. Tocmai de aceea, tot mai mulți români apelează la cabinetele medicilor pentru a obține tratamente și pastile pentru dispariția stării de rău. Află care sunt remediile naturale, cele mai bune pentru organism.

Remedii naturiste pentru gripă și răceală

Ghimbir. Nu este niciun secret că rădăcina de ghimbir este un aliat minune pentru sănătatea organismului. În cazul unei răceli mai serioase și tuse agasantă, câteva felii de ghimbir proaspăt în apă fierbinte va ameliora starea.

7 remedii minune pentru răceli și gripe [Sursa foto: PixaBay]

Miere. Ceaiul este un remediu extraordinar împotriva gripelor și răcelilor, iar dacă adăugați și miere, este deja un tratament minune. Mierea are o mulțime de beneficii pentru organism și proprietăți antibacteriene și antimicrobiene. În cazul unor tuse, sfatul specialiștilor este să mâncați o linguriță de miere.

Usturoi. Usturoiul ajută foarte bine la evitarea îmbolnăvirii. Chiar și în cazul unei gripe sau a unei răceli, introducerea usturoiului în dietă va face minuni în ceea ce privește ameliorarea simptomelor.

Apa sărată. Usturimea sau durerea în gât poate fi ușor uitată cu ajutorul gargarei cu apă sărată.

Tratamentul naturist ajută la prevenirea infecțiilor respiratorii superioare, scade febra și desfundă nasul.

Cum combateți gripa cu tratamente naturiste [Sursa foto: PixaBay]

Băi calde. Gripa venită la pachet cu febra destul de ridicată poate fi îndepărtată printr-o baie caldă. Specialiștii recomandă să adăugați sare sau bicarbonat de sodiu în apă pentru a vindeca corpul răpus de gripă.

Supă de pui. Studiile au arătat că supa de pui ajută la reducerea simptomelor și infecțiilor respiratorii superioare. Aceleași studii au arătat că supa de pui cu legume poate încetini mișcarea neutrofilelor din corp. Pe lângă tratamentul minune pe care supa îl oferă, are valori nutriționale extrem de sănătoase.

Vitamina C. Vitamina C este un prieten bun al organismului uman, regăsită în majoritatea alimentelor pe care le consumăm zilnic. În cazul gripei sau răcelii, sucul de la o lămâie plină de vitamina C va face minuni într-un ceai fierbinte, gata de a reduce inflamațiile gâtului sau starea de rău.