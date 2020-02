Remus a parasit Survivor Romania, chiar de ziua lui de nastere

Survivor Romania, chiar de ziua lui de nastere" />

Aseara, fanii celebrului show „Survivor Romania” au decis ca razboinica Lola Crudu sa isi continue Aventura competitionala, pe taram dominican, in detrimentul coechipierului ei, Remus Laurentiu Mihai.

Ieri, razboinicul a avut, poate, cea mai trista zi de nastere, dorindu-si ca la 42 de ani cadoul sa fie continuarea competitiei Survivor. Nonconflictual, echilibrat si un pion important in tabara albastra, Remus a fost nominalizat de colegii sai pentru a parasi competitia.

Argumentul invocat de coechipieri in alegerea facuta a fost strategia Faimosilor care, de cele mai multe ori, il alegeau pe veteranul razboinicilor pentru confruntarile pe traseu, considerandu-l mai lent.

Cuvintele de ramas bun ale razboinicului Remus au fost pline de talc pentru mai tinerii sai colegi.

„Survivor Romania este un joc individual care se practica in echipa. Legat de joc, dar si in campus, am putut sa ofer, la maximum, totul. Survivor este un joc cu eliminare si, inevitabil, majoritatea vom trece prin acest moment. M-am pregatit pentru aceste clipe, mi-am pus in rucsac o scoica si o nuca de cocos. Aceasta banderola albastra, pe care nu am vrut sa o innoiesc, a insemnat mult pentru mine. Inseamna mai mult decat teatru, inseamna mai mult decat sa fii individualist”, au fost cuvintele razboinicului.

Echipa rosie ramane fara un pion important in competitia Survivor Romania. Raul Cormos este concurentul care a parasit echipa rosie in urma unei accidentari care nu ii mai permite sa performeze pe traseele din Republica Dominicana.

Cu lacrimi in ochi, tanarul antrenor de fitness si-a luat ramas bun de la echipa sa.

"Cred ca este pentru prima data, in aceasta competitie, cand am foarte mari emotii. Am cateva fisuri in interiorul genunchiului si nu mai pot continua aceasta competitie. <Survivor> Romania a insemnat experienta vietii mele, cu siguranta este ceva unic. Scopul meu competitional a fost sa ajung mult mai departe, dar sanatatea este pe primul loc si, din pacate, de ce iti este frica, nu scapi. Asta a fost gandul cu care am plecat de casa, sa nu ma accidentez. (...) Sper sa ramaneti cel putin la fel de uniti, sa ramaneti voi, modesti, motivati, sa castigati si sa ne revedem acasa sanatosi", au fost cuvintele de imbarbatare adresate de Raul Cormos, colegilor sai, inainte de plecarea din Republica Dominicana.

Miza jocului de seara trecuta a fost comunicarea, mesajele primate de la cei dragi, ramasi in acasa. Lacrimi de emotie au brazdat obrajii Faimosilor care, ramasi in doar patru oameni, au reusit sa castige la stafeta acest joc. Mihai Onicas si Asiana Peng sunt faimosii care au au facut diferenta, reusind sa ii invinga pe Lola Crudu si Andrei Ciobanu.

Partenerii de viata sau prietenii cei mai apropiati le-au trimis mesaje de incurajare, dandu-le forta de a continua supravietuirea in jungla.

Care dintre echipe va castiga urmatoarele jocuri de eliminare, veti afla urmarind un nou episod <Survivor Romania> sambata, incepand cu ora 20.00, la Kanal D.