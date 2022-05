Renata Gheorghe a dezvăluit motivul pentru care s-a lăsat bătută de Denisa Despa: “Era transformată, m-am speriat” | EXCLUSIV

In articol:

Denisa Despa s-a luptat în cușcă cu Renata Gheorghe. Denisa a povestit despre prietenia dintre ea și adversara sa, dar și despre cei care practică MMA. Renata declară în exclusivitate care este motivul pentru care a rămas șocată când a văzut-o pe Denisa Despa și a vorbit despre ce i-a lipsit pentru a câștiga și despre cum a certat-o

Denisa Despa, primele declarații după ce a învins-o pe prietena ei

antrenorul când a pierdut.

În urma luptei dintre Denisa Despa și Renata Gheorghe, câștigătoarea desemnată a fost Denisa. Cele două sunt prietene bune, ba chiar au promis în direct, că cea care va învinge, va plăti o vacanță de lux în străinătate. Imediat după ce a obținut victoria, Denisa Despa a făcut declarații la cald.

Citeste si: Prima reacție a lui Cătălin Măruță, după ce Carmen Harra i-a prevestit divorțul de Andra. Cu cine s-a forografiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Țin să menționez faptul că mi-aș fi dorit o altă adversară și nu prietena mea din copilărie, nu o persoană pe care o cunosc. Mi-ar fi fost mult mai ușor cu o persoană cu care aveam o divergență sau să ne luăm de la ceva, orice motiv anume. Îmi pare rău doar că am fost la make-up, că mi-am pus gene. Am zis că sunt pe lady, doar că feminitatea am lăsat-o 9 minute deoparte și că pot să fiu și băiețel. Atunci când ești în cușcă nu te mai gândești că este o prietenă sau o cunoștință, ci doar vrei să îți îndeplinești țelul pe care ți l-ai propus. Fiecare și-a dorit să fie campioană și câștigătoarea acestei lupte. Din fericire, eu sunt aceea datorită antrenorilor mei.(...) Mi s-a părut uimitor că, în adrenalina aia, deși am probleme cu auzul, auzeam fiecare voce de pe margine." , a mărturisit Denisa Despa.

Renata Gheorghe, adevărul despre lupta pierdută

Renata Gheorghe a pierdut în fața prietenei ei din copilărie, însă este optimistă și cu zâmbetul pe buze.

Totuși, aceasta ne-a dezvăluit că a existat un detaliu care a destabilizat-o și a adus-o în postura de pierzătoare. Iată ce șocat-o atât de tare, încât să nu se mai poată concentra la luptă.

"Cred că mi-a lipsit tupeul. M-a șocat când i-am văzut fața așa transformată și m-am speriat. Dacă nu mă deruta acest aspect sigur îi dădeam knock-out. Sinceră să fiu nu m-am antrenat atât cât trebuie, doar cât mi-a permis timpul, dar chiar și așa, m-am descurcat destul de bine, am încasat destul de bine, am reușit să dau și eu câteva și asta a fost.(...) Vreau revanșa.", a declarat Renata Gheorghe, pentru WOWbiz.