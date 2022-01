Renumitul artist Meat Loaf a murit la vârsta de 74 de ani. Vestea a fost confirmată de familia sa: „Știm cât de mult a însemnat el pentru mulți dintre voi”

In articol:

Artistul Michael Lee Aday, cunoscut sub numele de Meat Loaf, cunoscut mai ales pentru hit-urile „Bat Out of Hell” și „I’d Do Anything for Love”, s-a stins din viață joi noapte, 20 ianuarie 2022. Vestea a fost făcută publică pe pagina de Facebook oficială a cântărețului, acolo unde membrii familiei sale au postat un comunicat de presă.Renumitul

cântăreț avea 74 de ani, iar până la acest moment nu se cunoaște cauza morții sale.

„Inimile noastre sunt frânte să anunțăm că incomparabilul Meat Loaf a murit în această seară, înconjurat de soția sa Deborah, de fiicele Pearl și Amanda și de prieteni apropiați. Cariera sa uimitoare s-a întins pe 6 decenii, în care a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume și a jucat în peste 65 de filme, inclusiv ”Fight Club”, “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” and “Wayne’s World.”

“Bat Out of Hell” rămâne unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile. Știm cât de mult a însemnat el pentru mulți dintre voi și apreciem cu adevărat toată dragostea și sprijinul acordat în timpul acestei perioade de durere a pierderii unui artist care a inspirat generații și a unui bărbat atât de frumos. Vă mulțumim pentru înțelegerea nevoii noastre de confidențialitate în aceste momente”, conform postării oficiale făcute de familia acestuia.

Industria muzicală din America este în doliu!

Veștile triste au ajuns la urechile tuturor, iar familia, fanii, dar și colegii de breaslă ai lui Meat Loaf nu-și pot reveni din șocul provocat de moartea acestuia. Rețelele de socializare sunt pline de mesaje de condoleanțe în memoria sa.

„Cele mai profunde simpatii ale mele pmerg către familia lui Michael Lee, cunoscut sub numele de „Meat Loaf”. Un uriaș al industriei și un uriaș printre bărbați. Condoleanțe pentru minunata lui fiică, prietena mea Pearl, și milioanelor de fani ai lui Meat Loaf din întreaga lume. Cu siguranță ne va fi dor de tine”, scrie Dave Mustaine, chitarist, cântăreț, compozitor, actor și autor american, pe rețelele de socializare.

