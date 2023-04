Replici dure la „Bravo, ai stil”! Alina n-a mai rezistat și a pus-o la zid pe Beatrice: „Ai răutate în voce. Ești frustrată”. Care a fost mărul discordiei?!

In articol:

Beatrice și-a exprimat încă de la început dorința de a experimenta în sezonul opt „Bravo, ai stil” tot felul de ținute, ba chiar a intrat convinsă că și jurații vor aprecia efortul ei de fi mereu „ieșită din tipare”.

Doar că realitatea a fost cu totul alta! Deși a crezut că va fi în fruntea clasamentului, iată că nu se întâmplă asta, iar rivalele ei, despre care spune că sunt îmbrăcate prea simplu în comparație cu ea, au avut adesea ținute mai apreciate cu ale ei. Tânăra și-a exprimat de mai multe ori aceasta nemulțumire, iar în ultima ediție a show-ului vestimentar, Alina, dar și alte colege de competiție au răbufnit la adresa ei.

Alina vrea să o vadă pe Beatrice și în ținute „purtabile”

Beatrice a pășit astăzi foarte încrezătoare în ținuta ei. Tânăra a ales să poarte un set elegant, compus dintr-un corset și o fustă lungă, ambele în aceeași nuanță de albastru, iar accesorizarea este cea care a făcut diferența, căci a ales un chocker statement, o pereche de dresuri rupte de culoare negru și niște sandale în aceeași nuanță.

Rivalele ei, însă, nu i-au adus numai cuvinte de laudă ținutei, ba chiar și-au exprimat dorința de a o vedea și în piese cumpărate de la mall!

Alina: Îmi place ținuta, într-adevăr, și pe mine mă deranjează bretelele. Mi se pare că nu se prea potrivește genul acesta de coafură cu accesoriul de la gât și cu sandalele. Nici clutch-ul nu-mi place!

Beatrice: Cu sandalele? Da, ok, sunt două zone diferite, dar toată ținuta este compusă din două zone diferite.

Am elegant cu un ușor punk.Am înțeles. Eu doar îmi expun părerea, nu trebuie să fii de acord. Aș vrea să o văd pe Beatrice și cu haine normale, pentru că, la fel, părerea mea, i se pare că ce facem noi este foarte ușor și e la îndemâna oricui și e nedrept ca noi să luăm stele și ea nu.În mintea mea era că săptămâna viitoare o să vin cu o ținută de mass market ca să fie mulțumită toată lumea.Da, asta vrem. Eu, cel puțin, te-am auzit de mai multe ori spunând că e nedrept, că noi venim cu ținute prea simple și voi vă chinuiți prea mult și nu e corect și aș vrea să vezi că nu e neapărat atât de ușor.

Citeste si: Slujba de Înviere 2023: La ce oră se ia Lumina Sfântă?- kanald.ro

Citeste si: Mașina care i-a lăsat pe cei de la RAR cu gura căscată. ”Este o onoare pe care puțini o au”- stirileprotv.ro

Beatrice, pusă la zid de colegele ei, după ce a spus despre ținutele lor că sunt prea „simple”. Alina nu a mai rezistat: „Ai răutatea asta în voce. De multe ori ești frustrată”

Se pare că dorința fetelor de a o vedea pe Beatrice în ținute mai „purtabile” a venit, după ce aceasta a criticat încă de la începutul competiției faptul că rivalele ei, deși au ținute mai simple ca ale ei, primesc calificative pozitive, în timp ce ea nu. Alina este cea care a fost cea mai vocală pe acest subiect, iar mai apoi Carina și Jasmine au acompaniat-o în această discuție. Toate trei au sfătuit-o pe Beatrice să se îmbrace așa cum dorește, dar să nu mai critice apoi modul în care este jurizară și, de asemenea, să nu mai fie „răutăcioasă” în culise, când vorbește despre asta.

Citește și: Jasmine de la ”Bravo, ai stil!”, dezvăluiri din culise! De ce a criticat-o pe Luiza? "A fost puțină dramă și exagerare"| EXCLUSIV

Beatrice: Știu că nu e ușor, dar scopul meu... Nu de asta am venit aici, ca să merg să-mi fac ținute din mass market, asta pot să fac în viața de zi cu zi. E ok, înțeleg de ce se insistă pe asta, o să o fac, nu mă deranjează.

Ilinca Vandici: Cine insistă pe lucrul ăsta?

Beatrice: Toată lumea!(...) Sunt la Bravo, ai stil, sezonul 8. De ce să vin aici să fac o ținută de stradă. Sunteți destule care experimentați această zonă pentru oamenii de acasă. Nu cred că trebuie să vin și eu. Voiam să zic că această ținută este foarte purtabilă. Eu sunt mereu în altă zonă.

Alina: Așa ți se pare ție. Mie, om normal de rând, nu mi se pare că ești într-o altă zonă. Mie mi se pare mult mai accesibil să merg la un designer, să iau o ținută experiment și să vin cu ea să defilez aici decât să merg la un magazin din comerț și să-mi caut piese.

Am luat două piese, după trebuie să te gândești să-ți iei accesorizarea potrivită, să faci stylingul potrivit. Designerul acela, foarte posibil, a propus deja acea ținută pe un podium cu un styling. Eu nu pot să iau ținuta la fel și să vin aici, relaxată, să nu fac nimic.

Carina: Adică noi nu facem nimic?

Alina: Asta zic!

Beatrice: Trebuie să mă stresez de trei ori mai mult să accesorizez o ținută de genul, decât să accesorizez un jeans cu o cămașă.

Alina: Scuză-ne pe noi atunci. Tu ai răutatea asta în voce, că eu nu am treabă cu tine, din partea mea poți să vii aici cum vrei, dar de multe ori în spate ești frustrată că nu ești pe locul întâi, că nu ești apreciată, că ți se pare că no venim cu o pereche de blugi și un maiou și luăm steluță. Eu nu am o problemă cu tine, tu ai o problemă pe situațiile care se petrec în platou.

Jasmine: Îmbracă-te cum vrei, dar nu mai fii răutăcioasă. Poate și eu mi-aș face haine, dacă aș avea un atelier. Nu sunt în domeniu, nu activez în domeniul ăsta. Tu ai acest avantaj.

Citește și: Alina a cedat și a izbucnit în lacrimi! Concurenta „Bravo, ai stil” a recunoscut totul în fața rivalelor, dar și a juraților: „Este una din marile mele probleme și defecte”

Citeste si: „Pur și simplu o ador.” Sarah Dumitrescu a îmbrăcat o rochie de mireasă semnată de Sonia Trifan. Ce a declarat designerul despre fiica Anamariei Prodan- kfetele.ro

Citeste si: Vinerea Mare 2023. Ce nu este bine să faci?- stirilekanald.ro

Citeste si: Informația explozivă care circulă în presa internațională: Iubita lui Pique, Clara Chia Marti ar fi bărbat la origine. Dovezile sunt șocante- radioimpuls.ro

Alinei, însă, nu i-a trecut supărarea pe rivala ei nici după ce au ieșit din platou și a avut o reacție tăioasă în ceea ce privește atitudinea pe care Beatrice o are față de ele .

„Beatrice nu încearcă nimic. Are momente în care nivelul nasului este mai sus decât trebuie și atunci are aerul acela de superioritate mai sus decât toată lumea”, a spus Alina la testimonial.

„Bravo, ai stil” sezonul opt se difuzează de luni până vineri, de la ora 19:00, pe Kanal D2.