România este în alertă din cauza pagubelor pe care coronavirusul le produce în ultima perioadă. Amalia, celebra bucatareasa italianca de la un show culinar, și Domenico Bellantoni nu se așteptau, însă, ca acest fenomen să le spulbere afacerea.

”E ireal, vă spun sincer. La ora asta (vorbim de orele prânzului, n.red.) lumea se călca în picioare aici. Acum, stăm de două ore de vorbă și nu a intrat nimeni în restaurant”, spune, cu un zâmbet amar, Amalia Bellantoni.

Iar motivul, ne-a explicat ea, este chiar răspândirea epidemiei de coronavirus, 2019-nCoV, pornită din China și care a afectat mai grav ca orice altă țară europeană, Italia. ”Noi suntem italieni toți cei de aici, cu excepția mea, care sunt româncă”, explică Amalia.

Iar angajații sunt vreo cinci, iar în restaurant de vorbește doar italiana. ”Și siciliana”, explică zâmbind Amalia Bellantoni. ”Soțul meu e sicilian, iar restaurantul nostru are mâncare exclusiv italiană, cu accente siciliene. El este bucătarul, este chef, e Ambasador al Siciliei în lume pentru felul în care gătește. De altfel, cred că asta e și problema, că lumea știe că noi gătim exclusuiv cu produse italienești”, mai spune Amalia.

Și se apucă să înșire ingredientele care vin din Italia – măsline, roșii, anumite brânzeturi, faină, bere, vin, etc – explicând că pentru a susține afacerea și-au făcut și o fabrică de brânză și una de cannoli. ”Anumite brânzeturi le facem la fabrica noastră, chiar noi lucrăm acolo, le preparăm din lapte local, nu italienesc”, spune Amalia Bellantoni.

Doar că toate aceste ingrediente italienești le-au adus, odată cu isteria coronavirusului, și dezastrul. ”Suntem deja terorizați. Adică, sincer, intră oameni la noi. Vin, iar soțul, așa cum se face în Italia și, mai ales, în Sicilia, ca bucătar, salută clienții. Se uită la el după ce zice Buongiorno de parcă ar fi extraterestru. Se ridică, nu spun niciun cuvânt și pleacă. La primii, am crezut că se grăbeau undeva, că au intrat din greșeală. Dar situația se repetă.

Lumea nu înțelege că dacă ești italian nu ai coronavirus, că nu te-ai născut cu el, că poți să fi de orice nație și să îl ai. Șocul meu a fost și mai mare când, un client fidel, unul care venea regulat la noi să mănânce cu toată familia m-a sunat și m-a întrebat dacă mi-am făcut analizele, dacă am coronavirus, că, deh!, el vrea să își protejeze copiii. Am înlemnit...

Dar, văd eu, lumea, chiar dacă are un statut social nu înțelege că ne ferim de gripă spălându-ne pe mâini și nu fac gripă doar pentru că sunt unii italieni, alții români sau alții chinezi. Doar pentru că suntem italieni fuge lumea de noi”, ne mai spune Amalia.

Iar dacă la copii mai poate înțelege, la adulți e mai greu să treci cu vederea.

”Pe lângă clienții de care am povestit, mai sunt oameni care, atunci când trec pe aici, ne înjură. De parcă noi am adus virusul în România. Iar în București chiar nu e niciun caz... Problema este, de exemplu, că, deja, am închis fabrica de brânzeturi, mai producem doar pentru restaurant. Și nu avem nevoie de prea mult, pentru că vânzările de aici au ajuns pe la 40%.... Mai comandă unii din zonă, dar vor doar la pachet... Așa se feresc ei. Nu mai spun de motel, totul a fost anulat...

Din păcate, cum în luna martie erau programate o groază de activități didactice pentru elevii de la școli cu care colaborăm și cărora le arătam cum se face mozzarella, s-au anulat toate.... Singurul lucru bun (chicotește patroana restaurantului, n. red.) este că am reușit să mai aducem niște îmbunătățiri, să mai renovăm, că avem timp berechet. Că interiorul pe care l-am făcut eu, l-am pictat eu în totalitate, e gata, dar m-am apucat de terasă, o vom picta în stil sicilian toată”, explică Amalia.

Coronavirusul le-a despărțit familia

Luna trecută, Amalia și Domenico Bellantoni așteptau ca rudele lor din Italia să vină în România. ”Sora mai mică a soțului meu lucrează, în Sicilia, la câmp și vine adeseori la noi să ne aducă produse făcute de ea. Ne aduce ingrediente pentru pizza, pentru paste, roșii uscate, tot felul... Aici le conservă și avem produsele noastre, așa cum ne dorim, mai ales că ținem la ideea de a rămâne singurul restaurant care folosim exclusiv ingrediente italienești, chiar și cele produse de noi fiind făcute strict după rețeta siciliană. Nu a mai venit, normal, italienii sunt mai atenți când vine vorba de carantine și de chestiuni din astea.

Cealaltă cumnată, care a fost cu soțul la un tratament în zona Emiglia Romagna, air acum stau acolo... Așteaptă să treacă problemele și când se liniștesc lucrurile, vor veni. Unul dintre angajașii noștri voia să plece în italia pentru o zi sau două să își vadă mama. A renunțat, chiar dacă este stresat pentru că ea este totuși în vârstă și nu a văzut-o de multă vreme, pentru că trăiește chiar într-o zonă în care au murit oameni de coronavirus...”, povestește Amalia.

Coronavirusul în România

Conform actualizărilor făcute regulat de instituțiile responsabile, pe 5 martie 2020, la nivel național sunt în carantină instituționalizată 38 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus).

Alte 11.311 de persoane sunt în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală. Pe teritoriul României au fost confirmate 6 cazuri de infectare cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Un pacient, primul depistat pe teritoriul țării noastre ca fiind pozitiv, este considerat vindecat după ce două teste au ieșit negative la un interval de 24 de ore unul de celălalt. Bărbatul a fost externat. Ceilalți 5 pacienți sunt internați la Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, starea acestora de sănătatea fiind în acest moment bună.

Mai mult, cei doi cetățeni români infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus) și internați într-un spital din Japonia au fost declarați vindecați și vor fi externați. Cetățenii români se vor întoarce în țară.

P.S. Și, cum reporterul a tot discutat atât de coronavirus cât și de italieni și problemele cu care se confruntă din cauza isteriei mondiale, Domenico, chef-ul, a dispărut pentru câteva minute. Îi era probabil destul de greu să urmărească discuția purtată în română, nu în melodioasa siciliană cu care vorbește cu Amalia, așa că și-a făcut de lucru... Și a pus în fața noastră o farfurie – provenită din Sicilia, cum ne-a și precizat Amalia – cu un preparat tradițional pentru zona din care provine... pentru care, parcă, parcă, riști și un coronavirus :).